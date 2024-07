RDC : des créateurs de mode réunis à Goma au nom de la paix

Dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, au centre d'un conflit qui fait rage depuis des décennies, des stylistes, des mannequins et des artistes se sont réunis vendredi pour un défilé de mode organisé au nom de la paix.

Cette année la Liputa Fashion Week s’est positionnée comme un symbole de résilience et de paix. Les organisateurs de l’événement ont porté un message fort : la mode, et plus largement la culture, peuvent être de puissants vecteurs de paix et de cohésion sociale.

« Quand on parle de culture, on parle de mode. Et à travers ce défilé, nous allons faire passer le message de la paix. Je ne dis pas pour le Congo seulement, mais pour l'Afrique, pour le monde », a déclaré Pape Songhé Diouf, styliste sénégalais.

La 10e édition de la Liputa Fashion Week a rassemblé des créateurs de huit pays différents, dont la RDC, le Sénégal, les États-Unis, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Cet événement annuel est organisé dans le but de promouvoir l'industrie de la mode africaine.

«Je dis toujours que l'Afrique peut se construire. Et cela ne peut se faire que par la culture. Ici, à Goma, vous avez votre culture. Nous, au Sénégal, nous avons notre culture. Au Rwanda, c'est la même chose, au Burundi, c'est la même chose. Si nous unissons notre culture, je pense que nous aurons la paix partout, partout en Afrique, parce qu'ici, il n'y a pas de politiciens, il n'y a personne. Nous sommes des artistes, de jeunes Africains qui sont ici ensemble.», a indiqué Pape Songhé Diouf, styliste sénégalais.

Les créateurs et organisateurs se sont réjouis de voir les jeunes se mobiliser pour la culture en dépit des problèmes de sécurité.

« Nous attendons que notre message soit entendu, écouté par la communauté internationale. Nous sommes dans la ville de Goma, nous vivons ici, nous voulons que la positivité continue à régner dans notre ville. C'est pour cela que nous continuons à organiser cette manifestation, pour montrer que malgré ce que nous avons subi, nous n'abandonnons pas et nous restons résilients. Nous voulons que la paix revienne et nous voulons développer notre industrie de la mode congolaise. Nous voulons aussi avoir notre place dans le monde de la mode internationale », a expliqué David Gulu, organisateur de la Liputa Fashion Week.

Un récent cessez-le-feu salué par les Nations Unies et plusieurs gouvernements internationaux dont les Etats-Unis de deux semaines, décrété le 5 juillet a été prolongé jusqu'au 3 août. Les États-Unis qui ont exhorté tous les acteurs à « respecter la trêve ».