Afrique du Sud : Ramaphosa ouvre le nouveau Parlement

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa ouvrira une nouvelle législature jeudi pour marquer le début officiel des activités de son gouvernement de coalition de 11 partis, une union malaisée réunie à la suite d'un résultat électoral historique.

Dans son discours, M. Ramaphosa présentera probablement les priorités du nouveau gouvernement, qui sont apparues clairement après que son parti, le Congrès national africain, autrefois dominant, a perdu sa majorité parlementaire pour la première fois lors des élections du 29 mai. Les électeurs, poussés par la colère face à des niveaux de chômage et d'inégalité extrêmement élevés et à l'état défaillant de nombreux services publics de base, ont donné à l'ANC le pire résultat de son histoire lors d'une élection nationale.

Lors du plus grand changement dans la politique sud-africaine depuis la fin du système d'apartheid en 1994, l'ANC, longtemps au pouvoir, n'a recueilli que 40% des voix et aucun parti n'a obtenu la majorité. L'ANC a été contraint de partager le pouvoir avec d'autres partis pour la première fois en 30 ans de démocratie en Afrique du Sud, y compris avec ce qui était la principale opposition, l'Alliance démocratique.

Cela signifie que M. Ramaphosa sera également confronté jeudi à une nouvelle opposition. Celle-ci est dirigée par l'ancien président sud-africain et chef de l'ANC, Jacob Zuma, ainsi que par un juge destitué en mars par M. Ramaphosa pour faute grave.

Le parti MK de Zuma, nouvellement fondé, a étonnamment remporté la troisième plus grande part des voix lors de sa première élection et a été officiellement reconnu par le comité des règles du Parlement cette semaine comme l'opposition officielle en tant que plus grand parti ne faisant pas partie de la coalition gouvernementale.

Zuma, un personnage controversé qui a été contraint de démissionner de son poste de président en 2018 à la suite d'allégations de corruption, s'est retourné contre l'ANC et est devenu le critique le plus féroce de Ramaphosa, qui était autrefois le vice-président de Zuma.

Zuma a fait de MK une force politique importante presque du jour au lendemain en raison de sa popularité persistante dans certaines parties du pays, bien qu'il ait été disqualifié pour servir de législateur pendant cinq ans à partir de 2022 en raison d'une condamnation et d'une courte peine de prison, qu'il a purgée pour outrage au tribunal pour avoir refusé de témoigner lors d'une enquête sur la corruption du gouvernement.

Zuma ne pouvant siéger au Parlement, son parti a désigné l'ancien juge John Hlophe comme chef de file au sein du corps législatif. Ce juge de la Haute Cour a été destitué par le Parlement et licencié par Ramaphosa pour avoir tenté d'influencer d'autres juges dans une affaire concernant une enquête sur la corruption de Zuma.

Le gouvernement de coalition de M. Ramaphosa est composé de 11 partis, dont sept sont représentés dans son nouveau cabinet. Il est confronté à un défi de taille : relancer l'Afrique du Sud, où les taux de chômage, d'inégalité et de criminalité violente sont parmi les plus élevés au monde, alors même que le pays est l'économie la plus industrialisée du continent africain.

M. Ramaphosa et les autres dirigeants de la nouvelle coalition affirment qu'elle représente une nouvelle ère d'unité politique et d'espoir pour ce pays de 62 millions d'habitants.