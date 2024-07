Russie : la vague de chaleur intense atteint la Sibérie

Alors que l'été s'installe dans l'hémisphère nord, un temps exceptionnellement chaud s'est installé en Sibérie russe, avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius (86 Fahrenheit) dans la ville de Novossibirsk.

Les fontaines, les plages et les berges des rivières étaient des endroits populaires où les gens pouvaient se rafraîchir.

Quant aux animaux du zoo de Novossibirsk, ils se sont surtout réfugiés dans leurs enclos, les ours polaires profitant des piscines du parc.

Les sauveteurs étaient en état d'alerte dans la ville.

Selon les médias locaux, 48 personnes se sont déjà noyées, dont 16 enfants, depuis le début de la saison de baignade. Ce nombre a doublé cette année.

L'état d'urgence a été déclaré dans la région de Krasnodar Krai, dans le sud de la Russie, où plus de 500 touristes ont été évacués en raison de feux de forêt qui font rage dans une station balnéaire locale.

Plus de 60 hectares ont été rasés dans la région du village de Dyurso, sur la côte de la mer Noire. Des centaines de pompiers et de volontaires ont travaillé toute la nuit et des avions spécialisés ont été dépêchés pour lutter contre la propagation du feu.

Environ 100 tonnes d'eau ont été larguées par les services d'urgence qui ont déclaré que la lutte contre les incendies était "compliquée par un temps sec et chaud, un terrain difficile et des vents violents".