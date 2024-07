Soudan du Sud : la loi sur la sécurité critiquée par des pays occidentaux

Les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux ont critiqué un projet de loi controversé sur la sécurité au Soudan du Sud, qui permettrait au gouvernement de détenir des personnes sans mandat, estimant qu'il compromettrait l'ouverture de l'espace politique et civil à l'approche des élections dans le pays.

Le projet de loi sur la sécurité, qui a été adopté par le parlement le 3 juillet, a menacé de faire échouer les pourparlers de paix en cours et fait craindre des arrestations arbitraires à l'approche des premières élections du pays, qui se tiendront le 22 décembre. Le président Salva Kiir dispose de 30 jours pour approuver la loi ou y opposer son veto.

Neuf envoyés occidentaux, dont des représentants des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont déclaré mercredi que la signature du projet de loi "constituerait un pas important vers l'ouverture de l'espace politique et civique, qui est une condition préalable à la tenue d'élections authentiques et pacifiques".

Les diplomates ont déclaré que les Sud-Soudanais devraient avoir le droit de participer librement à l'expression politique et civique sans craindre d'être arrêtés arbitrairement ou intimidés par le personnel de sécurité.

Dans un communiqué publié mercredi, le porte-parole du département d'État américain, Mathew Miller, a déclaré que le gouvernement de transition du Soudan du Sud devait agir de toute urgence pour créer un environnement dans lequel le peuple puisse exprimer ses opinions ouvertement et sans crainte.

"La promulgation de cette loi ne ferait que dégrader davantage l'espace politique et civique au Soudan du Sud", peut-on lire dans le communiqué.

La loi s'est également avérée être un point d'achoppement dans les pourparlers entre le gouvernement et les groupes d'opposition qui ne faisaient pas partie de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à la guerre civile de cinq ans au cours de laquelle près de 400 000 personnes ont trouvé la mort.

La présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations unies au Soudan du Sud, Yasmin Sooka, a déclaré que le projet de loi sur la sécurité devrait être renvoyé aux législateurs pour "travailler sur des amendements qui s'alignent sur l'engagement du gouvernement à supprimer les pouvoirs d'arrestation de cette institution, qui sont systématiquement abusés et illégaux".

La Commission a signalé des violations des droits de l'homme commises par les agences de sécurité sud-soudanaises, notamment des détentions illégales au cours desquelles les victimes ont été torturées et beaucoup sont mortes en détention.

"Alors que le Soudan du Sud se prépare à tenir ses premières élections depuis l'indépendance, les citoyens doivent pouvoir exercer leurs droits civils et politiques sans crainte de représailles", a déclaré Barney Afako, membre de la commission.

En février, le Soudan du Sud a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit une protection contre les arrestations et les détentions arbitraires et exige que toute personne arrêtée ou détenue soit rapidement traduite devant un juge.

Mais le pays, qui est la plus jeune nation d'Afrique de l'Est, dispose d'un système judiciaire fragile.

Le commissaire Carlos Castresana Fernández a déclaré que "les tribunaux manquent d'indépendance, souffrent d'un manque chronique de ressources et sont donc incapables de protéger les citoyens contre les détentions arbitraires".