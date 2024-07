Le Président Vladimir Poutine a accusé l'Occident de tenter de maintenir son monopole.

Le chef d’état russe s’est exprimé lors du Forum parlementaire des BRICS organisé à Saint-Pétersbourg :"La pression s'accroît sur tous ceux qui ont leur propre position. Contrairement aux principes du droit international, la coercition, les sanctions unilatérales, l'application sélective des règles commerciales, le chantage sont utilisés. On assiste également à des tentatives de limiter les contacts directs entre législateurs, ce qui contredit le principe de libre coopération interparlementaire.", a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'en agissant ensemble, les pays des BRICS parviendraient à un monde plus sûr et plus harmonieux.

"Je suis convaincu qu'en agissant ensemble, de manière unie, nous serons en mesure de mettre en œuvre au maximum le potentiel économique, d'investissement, technologique et humain de nos pays, de renforcer l'influence constructive des BRICS sur les processus mondiaux, de rendre le monde dans lequel nous vivons plus sûr et beaucoup plus harmonieux." a ajouté le président russe.

Le groupe des BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a accueilli cinq nouveaux membres, dont l'Égypte et l'Iran en janvier.