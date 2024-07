Somaliland : Mo Farah "dévasté" par l'impact du changement climatique

Lors d'un voyage dans sa ville natale au Somaliland, Sir Mo Farah, ambassadeur de Save the Children, a déclaré avoir le coeur brisé au constat de la malnutrition infantile au Somaliland, cette région autonome autoproclamée du nord-ouest de la Somalie dévastée par le changement climatique.

Le spécialiste des courses de fond s'est montré a également pu constater de visu les soins vitaux qui redonnent de l'espoir aux familles qui luttent pour la vie de leurs enfants.

Dans la ville de Gabiley de son enfance, le quadruple médaillé d'or olympique a rencontré des mères et leurs enfants qui recevaient un traitement dans un centre de santé géré par Save the Children.

À l'écoute des familles, l'Athlète de 41 ans est visiblement affecté par les histoires vécues et racontées par des parents à la merci de l'aide humanitaire.

La Somalie est en première ligne de la crise climatique. Des vagues successives de sécheresse et d'inondation ont détruits le bétail et les récoltes.

Là, les mères lui ont raconté des histoires déchirantes sur les sécheresses et les inondations récurrentes causées par le changement climatique, qui ont rendu difficile l'alimentation de leurs familles. Cette situation a entraîné une détérioration dangereuse de la santé et près de sept millions de personnes - soit environ 40 % de la population - ont besoin d'une aide humanitaire.

Dans un hôpital de Gabiley, Farah, 41 ans, a rencontré des mères dont les enfants souffraient de malnutrition sévère et qui avaient parcouru de longues distances pour se faire soigner. Les mères ont expliqué à Farah que ces voyages étaient difficiles et que beaucoup d'entre elles étaient obligées de laisser certains de leurs enfants derrière elles pour s'occuper des autres.

Farah a déclaré : "C'est absolument déchirant :

"C'est absolument déchirant de voir des enfants dans ces conditions sans qu'ils y soient pour quelque chose. Je ne peux pas imaginer devoir abandonner l'un de mes enfants pour trouver un traitement pour un autre - c'est un choix impossible. Je suis impressionnée par la force et la détermination de ces mères qui sont prêtes à tout pour leurs enfants dans des conditions aussi difficiles.

La Somalie est en première ligne de la crise climatique. Classée au deuxième rang des pays les plus vulnérables au changement climatique, elle a connu ces dernières années des crises successives de sécheresse et d'inondation.

Les sécheresses prolongées ont détruit les récoltes et le bétail, provoquant une insécurité alimentaire extrême qui, combinée aux conflits, a forcé environ 3,8 millions de personnes à quitter leur foyer.

Cinq saisons des pluies consécutives ont laissé quatre millions de personnes en Somalie dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë et près de deux millions d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë. En 2022, on estime que la sécheresse a provoqué 43 000 décès en Somalie, dont la moitié sont probablement des enfants de moins de cinq ans.

Plus récemment, de fortes pluies et des inondations soudaines ont touché 226 000 personnes en Somalie, dont deux tiers d'enfants, tandis que des milliers de familles ont perdu leurs moyens de subsistance.

Dans un village similaire à celui où Farah a grandi, il a rencontré Sabaad, un agent de santé communautaire de Save the Children qui est devenu une bouée de sauvetage pour les familles et qui crée un changement durable pour les enfants qui en ont le plus besoin. Sabaad s'occupe des enfants de son village et facilite l'accès à des traitements vitaux. Farah a pris conscience de la nature critique de ce traitement lorsqu'il a vu comment elle s'occupait d'un petit garçon de six mois souffrant de malnutrition, Hassan*.

Farah, père de quatre enfants, a déclaré :

"Le travail de Sabaad est très important. La communauté l'aime beaucoup, et je comprends pourquoi. J'ai parlé à certaines des mères que Sabaad a aidées et elles m'ont dit que sans elle, elles ne savent pas si l'un de leurs enfants serait là aujourd'hui.

"Certaines familles m'ont fait part de la lutte quotidienne qu'elles mènent pour nourrir leurs enfants. C'est terrible d'entendre que des familles n'ont pas mangé depuis des jours. La plupart d'entre elles m'ont dit qu'elles ne savaient pas d'où viendrait leur prochain repas. Ils veulent juste faire passer leurs enfants en premier, ils ne pensent même pas à eux-mêmes - ils se demandent si mon enfant va manger aujourd'hui ? Auront-ils de l'eau propre ? Auront-ils même de l'eau ? L'une des principales raisons de cette situation est le changement climatique, qui semble s'être aggravé au cours des dernières années.

Sir Mo Farah est ambassadeur de Save the Children depuis janvier 2017. Il a généreusement fait don de 100 000 livres sterling de la Fondation Mo Farah et a aidé à lancer l'appel de Save the Children pour la crise alimentaire en Afrique de l'Est deux mois plus tard, qui a recueilli plus de 4,3 millions de livres sterling. Père de famille dévoué d'origine somalienne, il a parlé publiquement de la sécheresse et de la façon dont la malnutrition a affecté les enfants et les familles en Somalie et dans la région.

Save the Children demande au gouvernement britannique et aux autres pays à revenu élevé de saisir cette occasion pour augmenter leur financement en faveur du climat dans les pays à faible revenu comme la Somalie, qui supporte le fardeau d'une crise qu'ils n'ont pas créée. L'organisation caritative demande également aux donateurs de veiller à ce que les services de prévention et de traitement de la malnutrition soient bien financés.

Un appel des Nations unies pour 1,6 milliard de dollars pour la Somalie en 2024 n'est financé qu'à hauteur de 20 %.

Save the Children travaille en Somalie depuis plus de 70 ans et est un leader national et international en matière de programmes humanitaires et de développement dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, de l'éducation, de la protection de l'enfance et de la gouvernance des droits de l'enfant. En 2023, Save the Children a touché 4,7 millions de personnes en Somalie, dont plus de 2,47 millions d'enfants.

Pour aider à créer un changement durable pour les enfants touchés par la crise climatique comme ceux d'Afrique de l'Est, vous pouvez faire un don au Fonds d'urgence de Save the Children ici.