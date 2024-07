La France aux urnes pour des élections législatives cruciales

En France, 49 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leur 577 députés. Des élections législatives anticipées qui pourraient marquer un tournant décisif.

En effet, trois semaines après sa victoire aux élections européennes, le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella est proche du pouvoir selon des sondages. Parmi ses promesses, la lutte contre l'immigration, la préférence nationale en matière d'emploi et de logement, le RN veut également réduire la TVA sur les prix de l'énergie, de permettre aux moins de 30 ans d'échapper à l'impôt sur le revenu et abolir le droit du sol, c'est-à-dire le droit à la nationalité française automatique pour les enfants nés de parents étrangers si ces enfants ont passé cinq ans en France - de l'âge de 11 ans à l'âge de 18 ans. En face, le bloc de gauche, réunis sous la bannière nouveau Front populaire, et Ensemble pour la république du président Emmanuel Macron qui selon les sondages perdraient des sièges.

Il s'agit d'une élection à deux tours, et la plupart des 577 sièges de l'Assemblée nationale ne seront pas attribués avant le second tour prévu dimanche prochain.