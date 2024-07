Présidentielle en Iran : 60% d'abstention, Pezeskhian-Jalili au 2e tour

En Iran, le réformateur Masoud Pezeskhian a remporté le premier tour de l'élection présidentielle avec 42,5 % des voix, suivi par le conservateur Saïd Jalili, qui a obtenu 38,6 %.

Les deux candidats se préparent désormais pour un second tour prévu le 5 juillet prochain, car aucun d'eux n'a réussi à obtenir la majorité absolue des voix.

Sur 14 élections présidentielles organisées dans le pays, une seule s'est jusqu'à présent décidée au second tour, c'était en 2005. De plus, avec un taux de participation d'environ 40 % et non encore confirmé par les autorités, il s'agirait du plus faible taux jamais enregistré depuis la formation de la république islamique en 1979.

Une forte participation était souhaitée par les autorités, le guide iranien l'ayatollah Khamenei avait même appelé vendredi les 61 millions d'électeurs à se rendre massivement aux urnes pour faire barrage à des candidats pro-occident.

L'élection de vendredi devait permettre de désigner le successeur du président Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère, le 19 mai.