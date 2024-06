Cameroun : des Jeux africains très critiqués

C'est sous le feu des critiques que le Cameroun vient d’organiser pour la deuxième fois le championnat africain d’athlétisme senior. Près de 800 athlètes venus de tous le continent chercher leurs tickets pour les Jeux olympiques de Paris - dans la peine.

« On sait que du coup les championnats d’Afrique ont été délocalisée par rapport au premier stade et sincèrement ça été très dure pour nous d’évoluer là-dessus parce qu'il y avait des trous et la piste n’était pas totalement droite mais bon, on a tous été dans les mêmes conditions pour se battre ». A déclaré AMAR Rouana, Algérie, meilleur 3e saut à la perche

Sur la ligne d'arrivée, la joie de certains athlètes victorieux leur fait oublier du moins pour un temps les ratés de cette 23e fête de l’athlétisme africain dans un stade de Japoma quasi-vide.

"En fait, c'est la première fois que je participe au championnat d'Afrique senior et je suis très heureuse de remporter la médaille d'or, j'étais vraiment préparée pour cela et finalement, je remporte la médaille d'or". Affirme, CHEKWEMOI LOICE, Uganda, championne du 3 000 m.

"C’était vraiment difficile, mais je me suis dit que tout le monde est dans la même situation, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais être première. Déclare, Jessica Lauren MACA, Cote d’Ivoire Championne des 200 m.

Au classement général, l'Afrique du Sud a fini première avec 19 médailles suivie du Nigeria 15 et l’Éthiopie 10. La prochaine édition est prévue en 2026 au Ghana.