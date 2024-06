Le terrorisme en Afrique alimente les craintes d'attaques en Occident

Les groupes extrémistes violents liés à Al-Qaïda et à l'État islamique gagnent en importance et en influence en Afrique, ce qui fait craindre qu'en améliorant leurs tactiques, ils ne s'attaquent aux États-Unis ou à leurs alliés occidentaux.

Les responsables militaires et de la défense des États-Unis ont décrit les menaces et leurs préoccupations concernant l'instabilité croissante en Afrique, où un certain nombre de coups d'État ont permis aux juntes au pouvoir de prendre le contrôle, ce qui a conduit à l'éviction des troupes américaines et à un déclin de la collecte de renseignements par les États-Unis.

"Des menaces telles que Wagner, les groupes terroristes et les organisations criminelles transnationales continuent de semer l'instabilité dans de nombreuses régions", a déclaré le général de l'armée de l'air CQ Brown, président de l'état-major interarmées, dans son discours d'ouverture lors d'une conférence des chefs d'état-major de la défense africains au Botswana. "Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce qui se passe dans une partie du monde ne reste pas dans une partie du monde."

Wagner est le groupe de mercenaires russes qui s'est rendu dans les pays africains pour assurer la sécurité lorsque les forces occidentales, y compris celles des États-Unis et de la France, ont été repoussées. Le groupe est connu pour sa brutalité et les organisations de défense des droits de l'homme ont accusé ses membres de violer et de tuer des civils.

Bien que M. Brown n'ait que brièvement évoqué la menace terroriste dans la région, il s'agissait d'un sujet clé parmi d'autres lors de la conférence, qui a suscité des questions de la part des chefs militaires présents dans l'auditoire après son discours. Ils voulaient savoir ce que les États-Unis pouvaient faire pour endiguer la propagation des insurgés en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée et au Sahel.

C'est la première fois que la conférence des chefs d'état-major de la défense se tient sur le sol africain. C'est également la première fois que le président des chefs d'état-major interarmées américains se rend dans un pays subsaharien depuis 1994, lorsque le général John Shalikashvili s'était rendu au Rwanda et au Zaïre.

Un haut responsable de la défense américaine a déclaré que les groupes liés à Al-Qaïda - tels qu'Al-Shabab en Somalie et Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, connu sous le nom de JNIM, dans la région du Sahel - sont les insurrections les plus importantes et les plus viables sur le plan financier. Le JNIM est actif au Mali, au Burkina Faso et au Niger et cherche à s'étendre au Bénin et au Togo, qu'il utilise comme plaques tournantes pour se reposer, récupérer, obtenir des financements et rassembler des armes, mais il y a également multiplié les attaques.

Dans le même temps, le groupe État islamique dispose de cellules clés en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le responsable de la défense, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter d'une évaluation de la menace, a déclaré que les cellules de l'État islamique recevaient de plus en plus de directives de la part des dirigeants du groupe qui se sont réinstallés dans le nord de la Somalie. Ces instructions portent notamment sur la manière d'enlever des Occidentaux pour obtenir une rançon, d'apprendre de meilleures tactiques militaires, de se cacher des drones et de construire leurs propres petits quadcopters.

Le 31 mai, une frappe aérienne de l'armée américaine en Somalie a visé des militants de l'État islamique et en a tué trois, selon le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (U.S. Africa Command). Les autorités américaines ont déclaré que la frappe visait le chef du groupe, mais le responsable de la défense a déclaré lundi qu'il n'était pas encore certain qu'il ait été tué.

Environ 200 insurgés de l'État islamique se trouvent en Somalie, et sont donc largement surpassés en nombre par Al-Shabab, qui compte aujourd'hui entre 10 000 et 12 000 membres.

La croissance des groupes d'insurgés en Afrique montre qu'Al-Qaïda et l'État islamique sont convaincus que le continent est un terrain propice au djihadisme, où l'idéologie extrémiste peut s'enraciner et s'étendre, a déclaré le responsable.

Cette décision intervient alors que les États-Unis ont reçu l'ordre de retirer leurs 1 000 soldats du Niger à la suite du coup d'État de juillet dernier, ainsi qu'environ 75 soldats du Tchad. Ces réductions de troupes, qui ont entraîné la fermeture d'une base américaine de lutte contre le terrorisme et de drones à Agadez, entravent la collecte de renseignements au Niger, a déclaré le général Michael Langley, chef du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (U.S. Africa Command).

Les opérations de surveillance menées avant le coup d'État ont permis aux États-Unis d'obtenir davantage de renseignements sur les mouvements des insurgés. Aujourd'hui, l'objectif principal est de retirer en toute sécurité le personnel et le matériel d'Agadez et d'une installation américaine plus petite située près de l'aéroport.

M. Langley a rencontré le plus haut responsable militaire du Niger, le général Moussa Salaou Barmou, au cours de la conférence. Il a indiqué que les communications entre militaires se poursuivaient mais qu'il restait à déterminer dans quelle mesure le nouveau gouvernement de transition traiterait avec les États-Unis.

Actuellement, a-t-il dit, il reste environ 400 soldats à Agadez et 200 près de l'aéroport. Mais il a ajouté que "pendant la période de transition et de réinitialisation, nous devons maintenir nos capacités afin d'obtenir suffisamment de renseignements pour identifier les alertes d'une menace à l'extérieur".

M. Langley a indiqué que les États-Unis essayaient toujours d'évaluer les capacités des groupes militants au fur et à mesure qu'ils se développaient.

"Oui, ils sont de plus en plus nombreux. Leur capacité à mener ce que nous appelons des opérations extérieures sur le territoire national et sur les alliés, qu'il s'agisse de l'Europe ou de n'importe qui d'autre, s'est-elle accrue ? C'est ce que nous surveillons de près", a-t-il déclaré. "Je dirais qu'ils ont le potentiel nécessaire à mesure que leur nombre augmente."

M. Langley et M. Brown ont tous deux parlé plus longuement de la nécessité pour les États-Unis et les pays africains de communiquer plus efficacement et de travailler ensemble pour résoudre les problèmes de sécurité et autres.

M. Brown a reconnu que les États-Unis devaient "mieux comprendre le point de vue des autres et veiller à ce que leur voix et leur expertise ne soient pas noyées dans la masse".

Les États-Unis se sont efforcés de maintenir leurs relations avec les pays africains, alors que nombre d'entre eux entretiennent des liens de plus en plus étroits avec la Russie et la Chine.

Certains pays africains ont exprimé leur frustration à l'égard des États-Unis qui imposent des questions telles que la démocratie et les droits de l'homme, ce que beaucoup considèrent comme de l'hypocrisie, étant donné les liens étroits qu'entretient Washington avec certains dirigeants autocratiques dans d'autres régions du monde. Par ailleurs, la Russie offre une assistance en matière de sécurité sans interférer dans la politique, ce qui en fait un partenaire attrayant pour les juntes militaires qui ont pris le pouvoir dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso au cours des dernières années.