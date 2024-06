Journée des réfugiés : le HCR alerte sur la crise au Soudan

En un peu plus d’un an, le conflit au Soudan a causé la disparition de plus de 14 000 personnes et fait des millions de déplacés. En visite dans un centre de réfugiés, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé la communauté internationale à ne pas oublier le conflit au Soudan.

Face à la multiplication des drames à travers le monde, le HCR craint que la situation au Soudan ne soit noyée dans une actualité internationale toujours plus chaotique.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi lance un appel à la communauté internationale, demandant “de ne pas oublier les réfugiés du Soudan”, ni “les pays voisins tels que le Tchad, la République centrafricaine, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte, qui accueillent tous généreusement des personnes, mais qui sont confrontés à des défis qui leur sont propres”, a-t-il déclaré.

Le HCR veut ainsi alerter la communauté internationale sur l’urgence au Soudan. Le conflit qui y sévit a forcé plus de 7,5 millions de personnes à fuir leur foyer.

Alors que la violence continue de s'intensifier, les populations cherchent désespérément la sécurité et la protection, tant à l'intérieur du Soudan que dans les pays limitrophes.

Le dernier conflit en date au Soudan a débuté le 15 avril 2023, lorsque les tensions croissantes entre les chefs de l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide ont débouché sur des combats dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays.