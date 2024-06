Tchad : au moins 9 morts dans des explosions dans un dépôt de munitions

Neuf personnes ont été tuées et plus de 40 blessées lorsqu'un incendie a déclenché des explosions dans un dépôt de munitions militaires dans la capitale du Tchad, a déclaré un responsable mercredi.

Le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a déclaré que 46 personnes étaient soignées pour diverses blessures après que les explosions aient tiré les habitants de leur sommeil mardi en fin de journée dans le quartier de Goudji de la capitale, N'Djamena. La situation a été maîtrisée, a ajouté M. Koulamallah.

Les explosions ont illuminé le ciel alors qu'une épaisse fumée couvrait les nuages dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, déclenchant des efforts frénétiques pour éteindre l'incendie alors que les habitants fuyaient leurs maisons pour se mettre à l'abri.

La cause de l'incendie n'a pas été immédiatement élucidée et le président Mahamat Deby Itno a déclaré qu'une enquête serait menée.

"Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés", a déclaré M. Deby sur Facebook. Il s'est ensuite rendu sur les lieux de l'accident et dans les hôpitaux où les blessés sont soignés.

Les habitants de la zone ont paniqué, pensant que l'explosion était une attaque armée, a déclaré Oumar Mahamat, un résident. Les médias locaux ont rapporté que les explosions ont commencé juste avant minuit, les bâtiments voisins ont tremblé et des munitions ont été projetées du dépôt avec une force explosive.

Les autorités ont appelé les habitants à rester à l'écart de la zone, qui a été reprise par les forces de sécurité rassemblant les obus d'artillerie dispersés.

Allamine Moussa, un habitant, a appelé le gouvernement à "nous venir en aide de toute urgence" après que lui et d'autres habitants aient fui leurs maisons. "De nombreuses familles ont enregistré des décès et c'est triste", a déclaré Moussa.

Le Tchad, pays de près de 18 millions d'habitants, a été secoué par des troubles politiques avant et après une élection présidentielle controversée qui s'est soldée par la victoire de Deby Itno. Ce dernier avait dirigé le pays en tant que président intérimaire pendant la période de régime militaire qui a suivi la mort de son père en 2021.

Cameron Hudson, spécialiste de l'Afrique au Center for Strategic and International Studies, a déclaré que les explosions pourraient ne pas être entièrement dues à une coïncidence et "ressemblent davantage à un message" adressé au gouvernement, qui a été mêlé à des tensions politiques internes ainsi qu'à des tensions régionales liées à la guerre au Soudan voisin.

Les récentes allégations sur l'implication présumée du Tchad dans la guerre au Soudan placent Deby Itno dans une position intenable au niveau national, a déclaré Hudson, un ancien fonctionnaire américain. "Une maison divisée ne peut pas tenir".