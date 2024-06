Hajj 2024 : des centaines de morts en raison de la chaleur accablante

En Arabie Saoudite, les intenses températures ont fait des centaines de morts parmi les pèlerins du Hajj cette année.

C'est ce qu'on indiqué les autorités ce mercredi, alors que de nombreuses familles tentaient de réclamer les corps de leurs proches.

Une liste circulant sur Internet suggère qu'au moins 550 personnes sont mortes pendant les cinq jours du Hajj. Un médecin interrogé par l'Associated Press - sous le couvert de l'anonymat - a déclaré que les noms figurant sur la liste semblaient authentiques. Cet infirmier et un autre fonctionnaire qui a également parlé sous le couvert de l'anonymat ont déclaré qu'ils pensaient qu'au moins 600 corps se trouvaient dans l'établissement. La liste ne mentionne aucune cause de décès.

Chaque année, le Hajj attire des centaines de milliers de pèlerins originaires de pays à faibles revenus, "dont beaucoup n'ont reçu que peu, voire pas du tout, de soins de santé avant le Hajj", selon un article paru dans l'édition d'avril du Journal of Infection and Public Health (Journal de l'infection et de la santé publique). Les maladies transmissibles peuvent se propager parmi les masses rassemblées, dont beaucoup ont économisé toute leur vie pour leur voyage et peuvent être des personnes âgées souffrant de problèmes de santé préexistants, ajoute l'article.

Cependant, le nombre de morts cette année suggère que quelque chose a provoqué l'augmentation du nombre de décès. Plusieurs pays, dont la Jordanie et la Tunisie, ont déjà déclaré que certains de leurs pèlerins étaient morts à cause de la chaleur qui a envahi les lieux saints de La Mecque.

Mardi, les températures ont atteint 47 degrés Celsius (117 degrés Fahrenheit) à La Mecque et sur les sites sacrés de la ville et de ses environs, selon le Centre national saoudien de météorologie.

Les autorités saoudiennes n'ont pas fait de commentaires - sur le nombre de morts, estimé à au moins 550. Plus de 1,83 million de musulmans - ont effectué le Hajj - en 2024.