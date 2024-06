Des djihadistes du Sahel installés dans le nord du Nigeria, selon un rapport

Des combattants djihadistes qui opéraient depuis longtemps dans la région instable du Sahel en Afrique se sont installés dans le nord-ouest du Nigeria après avoir traversé le Bénin voisin, selon un nouveau rapport publié mercredi, ce qui constitue la dernière tendance dans les mouvements des islamistes vers les nations côtières plus riches de l'Afrique de l'Ouest.

Selon le rapport du groupe de réflexion Clingendael Institute, les extrémistes, qui seraient liés à Al-Qaïda, ont quitté l'année dernière la région nord du Bénin, durement touchée, pour s'installer dans le parc national du lac Kainji, l'un des plus grands du Nigeria, qui faisait l'objet de menaces en matière de sécurité.

Des habitants proches du parc ont déclaré à l'Associated Press que l'installation, qui abrite l'une des populations de lions d'Afrique de l'Ouest en déclin rapide, était fermée depuis plus d'un an en raison des menaces de sécurité émanant de groupes armés qui attaquaient les villages et les routes avoisinants.

"Avant, c'était un centre touristique (mais) maintenant, les gens ont du mal à passer par là", a déclaré John Yerima, qui vit près du parc dans la ville de New Bussa. "On ne peut plus emprunter cette route (qui mène au parc). C'est vraiment dangereux."

La situation sécuritaire dans le parc de 5 300 km carrés situé dans l'État du Niger et le long de la frontière voisine avec le Bénin "échappe à tout contrôle" et constitue "une situation beaucoup plus explosive que ce que nous avions prévu", déclare Kars de Bruijne, l'un des auteurs du rapport et chercheur principal à l'institut.

Groupe État islamique

La "présence soutenue" des groupes armés dans le parc est le premier signe d'une connexion entre les extrémistes soutenus par le groupe État islamique dans leur insurrection de dix ans dans le nord du Nigeria, et les militants liés à Al-Qaïda du Sahel, la vaste étendue aride au sud du désert du Sahara, a déclaré M. Bruijne.

Leur présence offre aux extrémistes la possibilité de "revendiquer un succès à grande échelle" dans ces deux pays déjà ravagés par des attaques meurtrières ces dernières années, a-t-il ajouté.

Connue comme le foyer mondial de l'extrémisme violent, l'aggravation de la crise sécuritaire dans la région du Sahel survient au moment même où des coups d'État militaires renversent des gouvernements démocratiques. Alors que les gouvernements militaires s'efforcent de contenir la violence, ils rompent de plus en plus la sécurité avec leurs partenaires traditionnels, la France et les États-Unis, et se tournent vers la Russie pour obtenir un soutien.

Dans le nord-ouest du Nigeria, les analystes de la sécurité ont par le passé mis en garde contre le fait que les territoires isolés de la région - où le gouvernement est largement absent mais qui disposent de riches ressources minérales et de niveaux de pauvreté élevés - représentent une opportunité d'expansion pour les groupes djihadistes qui opéraient principalement dans le Sahel, ainsi que pour l'EI, dont les combattants tiennent le haut du pavé dans le bassin du lac Tchad.

"Un lien entre le lac Tchad et le Sahel est une opportunité majeure pour Al-Qaïda et l'État islamique de se vanter de leurs profils en tant que leaders du djihad mondial", indique le rapport.

Les défenseurs de l'environnement craignent également que la présence de groupes armés dans le parc ne menace davantage les derniers lions, dont les populations ont diminué en raison du changement climatique et du braconnage.

"La situation en matière de sécurité est en tête de liste des préoccupations concernant les populations de lions au Nigeria", avance Stella Egbe, responsable principale de la conservation à la Nigerian Conservation Foundation.

Banditisme

Le rapport Clingendael indique que les motivations des extrémistes du Sahel dans le parc ne sont pas claires, pas plus que leurs relations avec d'autres groupes armés sur place. Les analystes de la sécurité affirment que le parc offre des possibilités en matière de logistique et d'influence dans le cadre d'un commerce illégal en plein essor à travers la frontière poreuse.

Les djihadistes du Sahel peuvent potentiellement essayer d'utiliser le nord-ouest du Nigeria comme lieu de collecte de fonds, de logistique et d'influence sur les groupes djihadistes de la région dans le cadre de leur propre concurrence, soutient James Barnett, membre de l'Institut Hudson, dont les travaux sur le nord-ouest du Nigeria ont été cités dans le rapport.

Dans de nombreux villages du nord-ouest du Nigeria, c'est le banditisme - et non les combattants djihadistes - qui constitue la principale menace pour la sécurité, a déclaré M. Barnett.

À une ou deux occasions, les bandits ont collaboré avec des combattants djihadistes en tant que deux groupes distincts pour mener des attaques. Mais même dans le cas d'une collaboration aussi rare, il peut y avoir des "conséquences très meurtrières".