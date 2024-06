Malawi : le vice-président Saulos Chilima enterré dans son village natal

Après sa mort tragique dans un crash d'avion, Saulos Chilima, vice-président du Malawi, a été enterré lundi à Ntcheu, son village natal situé au sud de la capitale. Le pays a observé une journée de deuil national, et des dizaines de milliers de Malawites ont afflué au stade national pour lui rendre un dernier hommage.

Une journée de deuil national

La journée a été déclarée fériée pour permettre aux citoyens de participer aux funérailles nationales organisées en l'honneur de Saulos Chilima. Lors de la cérémonie, l'armée a tiré 19 coups de canon en hommage au défunt vice-président. Des personnalités politiques, y compris le président Lazarus Chakwera et les trois anciens présidents du Malawi, ont déposé des couronnes de fleurs sur le cercueil de Saulos Chilima. Élu vice-président en 2014, Saulos Chilima, âgé de 51 ans, jouissait d'une grande popularité, surtout parmi les jeunes.

Un tragique accident d'avion

L'accident d'avion lui a coûté la vie ainsi qu'à huit autres personnes présentes dans l'avion. L'appareil a rencontré des conditions météorologiques difficiles et a disparu des radars après que les contrôleurs aériens ont demandé au pilote de ne pas atterrir à Mzuzu. Des centaines de soldats, policiers et gardes forestiers ont mené des recherches pendant plus de 24 heures avant de retrouver l'épave de l'avion dans une plantation forestière au sud de Mzuzu.

Appel à une enquête approfondie

Son parti, le Mouvement uni pour la transformation (UTM), allié du Parti du congrès (MCP) du président Lazarus Chakwera, a demandé une enquête approfondie sur l'accident. En réponse, le président Chakwera a promis de faire toute la lumière sur les circonstances du drame et a sollicité l'aide de gouvernements étrangers pour mener l'enquête. "Nous devons comprendre ce qui s'est passé pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent," a t-il déclaré.