Hajj 2024 : dernière lapidation du diable et prières pour Gaza

Des pèlerins musulmans au Hajj ont procédé mardi à la troisième séance de lapidation du diable à la Mecque.

Ce dernier jour du rituel qui symbolise l'expulsion du mal et du péché a sonné le glas de l’édition 2024 du pèlerinage. Une édition sur fond de la guerre entre le Hamas et Israël

"Bien sûr, l'une des prières les plus importantes était pour nos frères de la Palestine. C'était l'une des prières les plus importantes que nous faisions, pour que Dieu assure leur victoire face à leur ennemi.", raconte Ayman Abdo, pèlerin égyptien.

Selon les autorités saoudiennes, plus de 1,83 million de musulmans ont effectué le Hajj 2024. Dont plus de 1,6 million de pèlerins de 22 pays et environ 222 000 citoyens et résidents saoudiens.

"Je me sens très bien d'avoir accompli l'un des piliers de ma religion. Oui, je suis très reconnaissant.'', affirme Amir Omar, pèlerin nigérian.

Cette encore le Hajj a été endeuillé par la mort des dizaines de personnes en raison notamment des températures dépassant les 40 degrés.