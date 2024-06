Afrique du Sud : l'Alliance démocratique confirme un accord avec l'ANC

John Steenhuisen, le chef de l'Alliance démocratique (DA), deuxième plus grand parti d'Afrique du Sud, a déclaré qu'un accord avait été signé avec l'ANC pour co-gouverner le pays le plus industrialisé d'Afrique.

"Nous nous engageons dans ce processus en gardant les yeux grands ouverts. Avec une main tendue et un engagement ouvert à travailler avec le président Ramaphosa et l'ANC, et avec Velenkosini Hlabisa et l'IFP, ainsi que tout les autres partis qui pourraient ou non se joindre à nous à l'avenir, pour faire avancer notre pays dans la bonne direction, ensemble," a affirmé John Steenhuisen.

L'ANC et la DA détiennent ensemble la majorité des sièges au sein du Parlement, qui compte 400 membres. Cette entente vise à garantir la réélection de Cyril Ramaphosa pour un second mandat.

Fikile Mbalula, secrétaire général du Congrès national africain (ANC), a confirmé cette alliance : "Nous pouvons confirmer que la majorité des partis se sont mis d'accord sur la création d'un gouvernement d'unité nationale. Cela inclura une coopération au niveau de l'exécutif et du législatif."

Les députés nouvellement élus doivent désormais choisir le président de la République et le président du Parlement.

Les députés du parti MK de Jacob Zuma avaient prévu de boycotter la session d’ouverture du nouveau Parlement.

Si M. Ramaphosa est le seul candidat désigné à la présidence, il pourrait être réélu automatiquement.