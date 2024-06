Gaza : l'Egypte multiplie les efforts de paix

L'Egypte multiplie les efforts afin d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Mardi, le ministre égyptien des affaires étrangères recevait son homologue chypriote au Caire. Lors d'une conférence de presse conjointe, Sameh Shoukry et Constantinos Kombos ont simplement demandé l'arrêt des hostilités.

"L'extension des opérations militaires à Gaza, à Rafah, excusez-moi, a des conséquences potentiellement irréversibles et catastrophiques et doit cesser", a déclaré Constantinos Kombos, Ministre des Affaires étrangères de Chypre.

Les deux diplomates ont critiqué la situation qui s'enlise davantage, avec la ruine du quai flottant américains censé acheminer l'aide humanitaire à Gaza.

"Le point de passage de Rafah a été fermé parce qu'il est devenu le théâtre d'opérations militaires auxquelles participent des combattants et qu'il n'était pas approprié, pour sauver la vie des chauffeurs de camion et des personnes qui travaillent dans le secteur humanitaire, de le maintenir comme moyen d'accès à l'aide - en raison du ciblage dont ils allaient faire l'objet et des dommages liés à cette opération militaire à laquelle ils auraient dû faire face", affirme, Sameh Shoukry, Ministre des Affaires étrangères d'Egypte.

L'Egypte dénonce les attaques sur Rafah; le combats et les restrictions israéliennes sur les envois d'aide humanitaire par les points de passage frontaliers exposent la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de Gaza à une famine certaine et sévère, selon les agences humanitaires.

Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués depuis lors, dont un grand nombre de femmes et d'enfants.