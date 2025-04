Nucléaire iranien : l’espoir d’un accord pour éviter l’escalade

Ce samedi, les regards se tournent vers le sultanat d’Oman, théâtre discret mais stratégique d’un troisième cycle de négociations entre l’Iran et les États-Unis sur le très sensible programme nucléaire iranien. Alors que les tensions internationales sont palpables, l’objectif est clair : éviter une escalade militaire en posant les bases d’un accord équilibré.

Les pourparlers, menés à huis clos, s’annoncent techniques. D’un côté, les experts iraniens s’efforceront de défendre leur marge de manœuvre, de l’autre, les Américains espéreront obtenir des garanties suffisantes pour contenir le programme nucléaire de Téhéran. L’enjeu est double : stopper l’enrichissement accéléré d’uranium en échange d’un allègement progressif des sanctions qui étranglent l’économie iranienne.

De nombreux Iraniens espèrent qu’un compromis pourra être trouvé, fatigués des sanctions et des tensions constantes.

Farzin Keivan, un habitant de la capitale, résume un sentiment largement partagé :

« C’est acceptable de faire des compromis sur le programme nucléaire, car nous n’étions pas censés fabriquer des armes nucléaires à la base. Il est normal de négocier, de réduire ou d’élargir le programme, et de parvenir à un accord. (…) Même si je gagne bien ma vie, j’ai eu des difficultés à cause de ça. »

Pour Farzin, la voie est claire : parvenir à un accord qui préserve l’essentiel du programme civil, tout en rassurant l’Occident et en soulageant la population iranienne.

Cependant, la question de la dignité nationale reste un point sensible. Allah Karam Khezri, insiste sur l’importance du respect mutuel dans toute négociation :

« S’ils veulent la paix, nous sommes prêts à vivre en paix avec eux – les États-Unis, la Grande-Bretagne, et même Israël. (…) Mais s’ils veulent nous intimider et recourir à la force, personne ne l’acceptera. (…) Nous n’abandonnerons jamais notre dignité, notre honneur, notre religion ni notre pays à M. Trump. »

L’ancien président américain Donald Trump, qui avait claqué la porte de l’accord de 2015 (JCPOA), n’a cessé de menacer d’attaquer les installations nucléaires iraniennes. De leur côté, les autorités iraniennes laissent planer l’ombre d’un basculement potentiel vers un seuil nucléaire, leur stock d’uranium enrichi étant désormais proche du niveau requis pour un usage militaire.

Dans ce contexte tendu, les discussions d’Oman apparaissent comme une rare fenêtre d’opportunité. Reste à savoir si les deux parties sauront faire les concessions nécessaires, sans perdre la face, ni trahir les attentes de leurs opinions publiques respectives.