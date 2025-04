Soudan : la malnutrition infantile gagne du terrain

Face à la guerre qui sévit dans leur pays depuis deux ans, des milliers de Soudanais ont été contraints d'abandonner leurs habitations et se réfugient dans des camps situés dans la région de Tawila, au nord du Darfour.

Pourtant, ils ont du mal à trouver de la nourriture dans ces endroits. Dans ce contexte, la malnutrition infantile gagne du terrain. La guerre au Soudan a provoqué la pire crise humanitaire au monde. Le Soudan est maintenant le seul pays au monde à être touché par la famine.

Les humanitaires sont au chevet de ces déplacés confrontés à la faim et à la famine.

"Aujourd'hui, nous sommes ici pour apporter un soutien nutritionnel aux enfants âgés de 6 à 59 mois. Dans certaines familles, 4 ou 5 enfants souffrent de malnutrition aiguë. Nous constatons de nombreux cas de malnutrition sévère et modérée. Jusqu'à présent, nous avons aidé plus de 2 000 enfants ici dans le camp, et il y en a encore beaucoup d'autres qui ont besoin d'aide. Nous avons également parlé à plusieurs mères qui nous ont dit que leurs enfants ne mangeaient pas du tout.'', explique Heba Abdullah, bénévole de l'UNICEF au camp de Zamzam à Tawila

L’UNICEF a besoin d’un milliard de dollars pour ses efforts humanitaires au Soudan en 2025. Mais les donateurs manquent à l’appel.