Guerre à Gaza : Rome apporte son soutien à l'Egypte

L’Italie apporte son soutien au plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza.

Jeudi, au Caire, le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a rencontré son homologue Badr Abdelatty pour évoquer la situation à Gaza, mais aussi la sécurité en Libye. Tajani a salué les efforts de l’Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu, faciliter les échanges de prisonniers et livrer l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne : nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour faciliter un cessez-le-feu qui mette fin à la souffrance du peuple palestinien et à la souffrance du peuple israélien, et donc aussi à la libération des otages.

L’Égypte, de son côté, a réaffirmé son opposition au déplacement forcé des Palestiniens et a milité dans le même temps pour un retour à l'ordre constitutionnel en Libye toute tentative de liquidation de leur cause : pour ma part, j'ai souligné la position ferme de l'Égypte sur la nécessité d'avancer vers la tenue d'élections parlementaires et présidentielles simultanément et le plus tôt possible, ainsi que le rejet total de toute présence étrangère sur le territoire libyen.

Une rencontre qui marque le rapprochement entre Rome et Le Caire, unis autour d’enjeux régionaux majeurs : la paix au Moyen-Orient, la stabilité en Libye, une reconstruction rapide de Gaza et la lutte contre l'immigration clandestine.

La réunion a également mis en lumière les efforts déployés par l'Égypte pour faciliter l'échange de d'otages et de prisonniers à Gaza et pour acheminer l'aide humanitaire à la bande de Gaza. En outre, la réunion a confirmé le rejet par l’Égypte du déplacement du peuple palestinien de ses terres ou de la liquidation de la cause palestinienne.