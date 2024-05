Royaume-Uni : l'exposition "Grace" inspirée des Caraïbes et du Carnaval

A Londres, une danseuse monumentale a pris ses quartiers sous la voute de la Galerie Tate Britain. Du haut de ses quatre mètres, elle trône sur un grand tambour d'acier.

Cette installation est avant tout un hommage que rend l'artiste vénézuélien Alvaro Barrington à son amie proche Samantha Harrison. Associant des sons à ses peintures et sculptures, Barrington fait découvrir aux visiteurs un panel inédit de concepts créatifs.

« j'ai l'impression d'être une énergie créatrice parmi tant d'autres. C'est une belle opportunité que d'utiliser mes peintures comme un cadre propice à la créativité, mais aussi de concevoir sur cette base des ambiances un peu plus intéressantes", explique l'artiste.

Intitulée "Grace", cette exposition se déroule en trois parties. Elle plonge le public au cœur de l'histoire personnelle d'Alvaro Barrington, artiste, s'inspirant de l'expérience colorée de la culture carnavalesque caribéenne, tout en mêlant les souvenirs vibrants de son éducation à Grenade aux influences urbaines de New York."

« Alvaro Barrington est avant tout un peintre. Nous avons une énorme collection d'art, dont une bonne partie sont des peintures. Cette exposition est très typique de ce que nous avons à la Tate Britain. Cependant, il s'agit d'une pratique de la peinture incroyablement élargie. Ainsi, vous verrez des kiosques d'angle comme ceux qui se trouvent derrière nous, des sculptures, des canapés, du nail art, et tous ces objets sont d'une certaine manière des peintures. C'est donc très stimulant pour nous de voir comment il développe cet art. Il met également l'accent sur la culture noire et les Caraïbes dans cette installation et dans l'ensemble de son œuvre. C'est donc un véritable hommage à ses origines et à son parcours d'artiste", a déclaré Dominique Heyse-Moore, conservateur principal de l'art contemporain britannique à la Tate Britain.

Barrington à su traduire son histoire personnelle en expériences sensorielles avec des matériaux tels que la toile de jute, le béton, ou le carton, en les imprégnant de références culturelles.

Les visiteurs pourront ressentir la pluie tropicale des Caraïbes, ou encore danser dans les rues animées du carnaval, jusqu’au 26 janvier 2025.