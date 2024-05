Élections en Afrique du Sud : les leaders politiques ont tous voté

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a voté ce mercredi dans le township emblématique de Soweto, marquant ainsi le début des élections législatives cruciales pour l'avenir politique du pays.

Ces élections représentent un moment décisif pour le parti du Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. L'ANC, qui a dirigé l'Afrique du Sud pendant trois décennies, fait face à un mécontentement grandissant. Le pays, avec une population de 62 millions d'habitants, connaît des défis socio-économiques profonds, notamment un taux de chômage élevé de 32 % et une pauvreté généralisée qui touche environ la moitié de la population.

Opposition et enjeux

De son côté, John Steenhuisen, le leader de l'Alliance démocratique (DA), a voté à Durban. La DA, principale opposition, a conclu des accords avec plusieurs petits partis dans une tentative de déloger l'ANC du pouvoir. Bien que ce scénario soit jugé improbable par les analystes, cette coalition reflète l'ampleur du mécontentement envers l'ANC.

Jacob Zuma a également voté mercredi. L'ancien président disqualifié de se présenter aux élections, continue de jouer un rôle politique à travers son parti, le MK. Ce dernier constitue un élément imprévisible dans ce scrutin, ajoutant à l'incertitude générale.

Observations et attentes

Les observateurs internationaux de l'Union africaine (UA) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) sont sur place pour surveiller le déroulement des élections et garantir leur transparence. Les résultats définitifs sont attendus pour dimanche, et détermineront l'avenir politique immédiat de l'Afrique du Sud.