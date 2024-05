Élections en Afrique du Sud : ce qu'il faut savoir sur le vote

Les Sud-Africains votaient mercredi lors d'une élection nationale qui pourrait être la plus disputée du pays depuis 30 ans, le parti au pouvoir depuis longtemps, le Congrès national africain (ANC), étant confronté à un test sévère pour conserver sa majorité.

L'ANC est le parti majoritaire et le gouvernement depuis la fin du système d'apartheid de l'Afrique du Sud et l'instauration de la démocratie en 1994.

Dans le système politique sud-africain, les électeurs votent pour des partis et non directement pour le président lors des élections nationales. Les deux processus sont distincts, même s'ils sont liés : les électeurs choisissent les partis pour déterminer la composition du Parlement et les députés élisent ensuite le président.

Les élections se déroulent sur une seule journée, les bureaux de vote ouvrant à 7 h et fermant à 21 h dans tout le pays de 62 millions d'habitants, qui compte neuf provinces. Près de 28 millions de Sud-Africains sont inscrits sur les listes électorales et décideront de la composition des assemblées législatives nationales et provinciales.

Les Sud-Africains peuvent choisir des partis ou, pour la première fois, des candidats indépendants, pour siéger au Parlement. Les partis obtiennent des sièges au Parlement en fonction de leur part de voix.

Le dépouillement commence immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, mercredi en fin de journée, et les résultats sont attendus d'ici dimanche, selon la commission électorale indépendante qui gère l'élection.

Le choix du Président

Le Président est élu par le Parlement après l'annonce des résultats du scrutin national. Le Parlement sud-africain est composé de deux chambres et c'est la chambre basse, ou Assemblée nationale, qui choisit le Président.

Les 400 députés y votent pour que l'un d'entre eux devienne le chef de l'État, à la majorité simple de 201 voix. L'ANC ayant toujours eu la majorité parlementaire depuis 1994, tous les présidents qui se sont succédé depuis lors sont issus de l'ANC, à commencer par Nelson Mandela.

Année historique ?

Au cours des trois dernières décennies, l'ANC a presque toujours utilisé sa majorité parlementaire pour élire son chef à la présidence du pays. Cette année, les choses pourraient ne pas être aussi simples.

Selon plusieurs sondages, le soutien de l'ANC serait inférieur à 50% avant les élections, ce qui soulève la possibilité qu'il ne dispose pas d'une majorité parlementaire. On s'attend toujours à ce qu'il soit le plus grand parti, mais s'il passe sous la barre des 50%, il devra conclure un accord ou une coalition avec un ou plusieurs autres partis pour rester au gouvernement et obtenir les 201 voix pour réélire le président Cyril Ramaphosa pour un second et dernier mandat de cinq ans.

Le nouveau Parlement doit se réunir pour sa première session dans les 14 jours suivant l'annonce des résultats des élections pour choisir le Président. Si l'ANC perdait sa majorité, il y aurait probablement une période fébrile de négociations entre l'ANC et d'autres partis pour former une sorte de coalition avant que le Parlement ne siège.

Opposition

Il est possible que plusieurs partis d'opposition s'unissent pour évincer complètement l'ANC du gouvernement et M. Ramaphosa de la présidence s'ils n'ont pas la majorité. Cette éventualité est toutefois très peu probable, étant donné que les deux principaux partis d'opposition - l'Alliance démocratique centriste et les Combattants pour la liberté économique d'extrême gauche - sont aussi critiques l'un envers l'autre qu'envers l'ANC et qu'il est peu probable qu'ils travaillent ensemble. La DA a conclu un accord préélectoral pour unir ses forces à celles d'autres petits partis, à l'exclusion de l'EFF, au sein d'une coalition, mais il faudrait que tous ces partis augmentent considérablement leur nombre de voix pour dépasser l'ANC.

L'ANC n'a donné aucune indication sur les personnes avec lesquelles il pourrait travailler si l'Afrique du Sud avait besoin d'un gouvernement de coalition nationale sans précédent. M. Ramaphosa a déclaré mercredi après le vote qu'il était convaincu que l'ANC obtiendrait une majorité absolue.