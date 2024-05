Kenya : au moins 5 morts dans l'effondrement d'une mine d'or

Une mine d'or illégale s'est effondrée dans le nord du Kenya, entraînant la mort d'au moins cinq mineurs, a déclaré la police samedi.

L'effondrement de la mine Hillo dans la région de Dabel, près de la frontière kenyane avec l'Éthiopie, vendredi, a été attribué à un glissement de terrain. Le commandant de la police du comté de Marsabit, Patrick Mwakio, a déclaré que les mineurs étaient morts sur place après avoir été recouverts par les débris.

Aucun autre mineur n'a été retrouvé et on ne sait pas si d'autres personnes ont disparu dans l'effondrement.

En mars, le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a déclaré la zone perturbée et a interdit les activités minières après que des affrontements liés à un différend minier aient entraîné la mort de sept personnes.

Les activités minières étaient également en violation de la loi car aucune étude d'impact sur l'environnement n'avait été réalisée, et les tunnels étaient décrits comme faibles et sur le point de s'effondrer. Les habitants ont déclaré aux médias que l'exploitation minière s'était poursuivie malgré l'interdiction du mois de mars et ont reproché aux autorités de l'avoir autorisée.