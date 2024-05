Afrique du Sud : Ramaphosa promet de "faire mieux" avec l'ANC

En Afrique du Sud , Cyril Ramaphosa s’est exprimé devant des dizaines de milliers de partisans vêtus aux couleurs de l’ANC, le Congrès national africain au pouvoir.

Le président sortant espère rallier les électeurs indécis à son parti, en insistant une nouvelle fois sur les progrès accomplis depuis la fin de l'apartheid et en promettant de lutter contre la corruption et le chômage.

« Nous allons dépenser beaucoup d'argent, des milliards, pour former les gens afin qu'ils gagnent en compétences. Ces compétences seront très utiles à notre économie. Car notre objectif est de créer des emplois de qualité et pour ce faire, nous voulons construire des industries, implanter des entreprises locales de manière à fabriquer de plus en plus de produits ici, en Afrique du Sud. » a déclaré Ramaphosa.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tenu un discours d'une heure et demie, pour évoquer les progrès accomplis durant son mandat en soulignant que des améliorations ont été concrétisées.

Selon les sondages, le parti au pouvoir pourrait perdre pour la première fois de son histoire sa majorité parlementaire, avec 40 % d’intentions de vote.

Les élections législatives se tiendront le 29 Mai, le Parlement fraîchement élu désignera le prochain président en juin.