Afrique du Sud : l'EFF de Malema clôture sa campagne électorale

Des milliers de partisans du parti Economic Freedom Fighters (EFF) se sont rassemblés samedi dans le stade de Polokwane, en Afrique du Sud, à l'occasion d’un dernier meeting électoral.

Le leader du parti des Combattants pour la liberté économique, Julius Malema, continue de séduire de nombreux électeurs malgré sa radicalité. Il cherche à rassembler des votes de tous les horizons, en vue des élections générales du 29 mai.

"Je suis ici pour clôturer la campagne de l'EFF. Je suis ici pour vous dire que nous avons fait une bonne course. Nous sommes ici aujourd'hui parce que notre campagne a été couronnée de succès. Nos militants ont fait savoir à tout le monde qu'il existe un enfant appelé EFF, à qui il faut donner sa chance de diriger le pays.", a déclaré M. Malema.

L'EFF, parti d'extrême gauche, est le troisième plus grand parti d’Afrique du Sud. Son Leader Julius Malema, est un ancien dirigeant de la jeunesse de l'ANC, le parti au pouvoir.

Le chômage et la pauvreté sont les problèmes les plus urgents pour la majorité de la population. Bien que l'Afrique du Sud soit considérée comme le pays le plus avancé d'Afrique, ses contradictions sont flagrantes. Le taux de chômage y est de 32 % - le plus élevé au monde - et plus de la moitié des Sud-Africains vivent dans la pauvreté, selon la Banque mondiale.

"Maintenant, le peuple sud-africain doit décider si c'est du chômage qu'il veut. Il doit décider s'il veut des délestages. Il doit décider s'il veut rester sans terre. Peuple sud-africain, ce choix est désormais entre vos mains. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que notre génération soit très fière.", a déclaré M. Malema.

Les quatre principaux partis politiques d'Afrique du Sud achèvent leur dernier week-end de campagne avant une élection qui pourrait s'avérer décisive et apporter le changement le plus important qu'ait connu le pays depuis 30 ans.