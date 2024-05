USA : Biden salue le "leadership audacieux" de Ruto pour Haïti

Le président américain, Joe Biden, a salué jeudi le leadership de William Ruto, le félicitant pour son intervention en Haïti en proie à l'instabilité politique.

La présence du président Ruto à la Maison Blanche marque la première visite d'État aux États-Unis d'un dirigeant africain depuis plus de 15 ans.

_"Nous allons fournir la logistique, les renseignements et l'équipement. D'ailleurs, certains équipements sont déjà arrivés. Le Kenya renforce ses effectifs de police et d'autres pays prévoient d'en faire autant._Les États-Unis vont soutenir l'effort collectif dans ce domaine. Bien entendu, le Kenya ne fera pas cavalier seul. Nous travaillons avec le Congrès pour fournir 300 millions de dollars à la mission MSS (Multinational Security Support), et 60 millions supplémentaires pour l'aide à l'équipement. Nous avons également reçu et continuons de recevoir des contributions importantes d'autres partenaires. Le président Ruto et moi-même sommes d'accord pour dire que le peuple haïtien mérite mieux, qu'il mérite la paix et la sécurité....", a déclaré le président américin Joe Biden.

Cette visite intervient au moment où le gouvernement de Nairobi envoie des policiers en Haïti pour aider à réprimer la violence des gangs dans ce pays des Caraïbes.

_"La participation du Kenya en Haïti n'est pas tant liée à ce qui s'est passé dans le passé. Il s'agit de ce en quoi nous croyons : la paix et la sécurité de l'humanité. Et nous ne pensons pas que les États-Unis engagent le Kenya parce que les États-Unis ne peuvent pas engager le Kenya. Je suis le président du Kenya. C'est à moi de prendre cette décision, et c'est au peuple kenyan d'engager ses propres troupes en utilisant ses propres structures. Nous avons suivi les procédures en vigueur au Kenya. Le Parlement a donné son accord. Nous avons un mandat clair. Nous disposons d'un cadre clair._Et c'est nous, le peuple kenyan, qui avons pris cette décision dans l'intérêt de servir la paix et la stabilité en tant que citoyen du monde responsable et en comprenant que l'insécurité et l'instabilité n'importe où sont synonymes d'insécurité et d'instabilité partout.", a expliquéWilliam Ruto, Président du Kenya.

Les 1 000 officiers kenyans qui se préparent à se déployer en Haïti feront partie d'une force multinationale bénéficiant d'un soutien de 300 millions de dollars de la part des États-Unis, mais pas de troupes américaines.