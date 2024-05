Haïti : Garry Conille nommé Premier ministre

Le conseil présidentiel de transition a nommé, mardi 28 mai, un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Garry Conille, médecin de 58 ans et précédemment directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique Latine et les Caraïbes.

Cette décision intervient alors que des gangs continuent de terroriser la capitale Port-au-Prince, ouvrant le feu dans des quartiers autrefois paisibles et utilisant des engins lourds pour démolir plusieurs commissariats de police et prisons.

Louis Gérald Gilles, membre du conseil, a déclaré à l'Associated Press que six des sept membres du conseil ayant le droit de vote avaient choisi M. Conille plus tôt dans la journée de mardi.

Il a précisé qu'un membre, Laurent St. Cyr, n'était pas en Haïti et n'a donc pas voté.

M. Conille a déjà été Premier ministre d'Haïti d'octobre 2011 à mai 2012 sous la présidence de Michel Martelly.

Il remplace Michel Patrick Boisvert, qui a été nommé Premier ministre par intérim après la démission par lettre d'Ariel Henry fin avril.

M. Henry était en voyage officiel au Kenya lorsqu'une coalition de gangs puissants a lancé des attaques coordonnées le 29 février, prenant le contrôle de postes de police, tirant sur le principal aéroport international d'Haïti et prenant d'assaut les deux plus grandes prisons du pays, libérant plus de 4 000 détenus.

Henry a été bloqué hors du pays par les attaques, et l'aéroport de la capitale Port-au-Prince est resté fermé pendant près de trois mois.

La violence des gangs est toujours présente dans certains quartiers de la capitale haïtienne et au-delà, alors que M. Conille prend la tête de ce pays des Caraïbes en proie à des troubles et qui attend le déploiement, sous l'égide de l'ONU, d'une force de police provenant du Kenya et d'autres pays.

M. Conille a étudié la médecine et la santé publique et a contribué à développer les soins de santé dans les communautés pauvres d'Haïti, où il a aidé à coordonner les efforts de reconstruction après le tremblement de terre dévastateur de 2010.

Il a travaillé plusieurs années aux Nations unies avant que M. Martelly ne le nomme Premier ministre en 2011.

M. Conille a démissionné moins d'un an plus tard à la suite d'affrontements avec le président et son cabinet au sujet d'une enquête sur les fonctionnaires ayant une double nationalité, ce qui n'est pas autorisé par la constitution haïtienne.

Outre le choix d'un nouveau Premier ministre, le conseil est également chargé de sélectionner un nouveau cabinet et d'organiser des élections générales d'ici la fin de l'année prochaine.