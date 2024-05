Afrique du Sud : Zuma "va se battre" contre sa sanction d'inéligibilité

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a critiqué jeudi la plus haute juridiction du pays et ses anciens alliés du Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir, au sujet de sa disqualification de l'élection de la semaine prochaine et a déclaré qu'il se battrait pour ses droits "de manière disciplinée".

M. Zuma a fait ces commentaires dans un message vidéo destiné au peuple sud-africain et diffusé sur les réseaux sociaux six jours avant le scrutin national, qui pourrait être décisif.

L'ancien dirigeant, âgé de 82 ans, a clairement indiqué qu'il continuerait à faire campagne contre l'ANC qu'il a dirigé dans la période précédant l'élection de mercredi avec son nouveau parti politique, même s'il a été empêché de se présenter comme candidat pour un retour au Parlement, six ans après avoir démissionné de la présidence sous le coup d'allégations de corruption.

M. Zuma a été disqualifié lundi par la Cour constitutionnelle suprême en raison d'un article de la Constitution qui stipule que toute personne ayant été condamnée à une peine d'emprisonnement de 12 mois ou plus sans possibilité d'amende ne peut se présenter au Parlement que cinq ans après la fin de sa peine. En 2021, M. Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage par la même cour pour avoir refusé de témoigner dans le cadre d'une enquête sur la corruption.

"Victime"

M. Zuma s'est présenté comme la victime d'un système judiciaire partial et a demandé au peuple sud-africain de "prendre position pour corriger les erreurs de ce pays". Il ne s'agissait cependant pas d'un appel à l'agitation, puisqu'il a souligné : "Je veux la paix. Je veux l'égalité. Je veux la liberté."

Ses critiques à l'égard de la plus haute juridiction pourraient toutefois être perçues comme inquiétantes par de nombreux Sud-Africains qui tiennent beaucoup à leur Constitution, qui a garanti la liberté et les droits des personnes de toutes les races après la fin du système de ségrégation forcée de l'apartheid. M. Zuma a qualifié d'"amis érudits" les juges de la Cour constitutionnelle qui ont statué sur sa disqualification et a déclaré qu'ils avaient restreint sa liberté et sa démocratie.

"J'ai pris la décision de continuer à me battre (...) de différentes manières pour convaincre tout le monde que j'ai raison. Les amis érudits ne le sont pas", a déclaré M. Zuma. "Je continuerai, de manière disciplinée, à me battre pour mes droits."

Les possibilités de recours contre sa disqualification électorale sont quasiment inexistantes, car le tribunal qui l'a exclu est la plus haute autorité en matière de Constitution.

Tensions

Le retour surprenant de M. Zuma sur la scène politique à la fin de l'année dernière, avec son nouveau parti uMkhonto we Sizwe, également connu sous le nom de MK Party, a ébranlé la politique sud-africaine à un moment où l'ANC était particulièrement vulnérable. Le parti au pouvoir depuis longtemps, qui est au gouvernement depuis la fin de l'apartheid en 1994, pourrait perdre sa majorité pour la première fois lors de ces élections.

Les analystes s'attendent à ce que le nouveau parti de M. Zuma continue à éroder le soutien déclinant de l'ANC, ce qui porterait un nouveau coup à ses chances de conserver sa majorité, tandis que M. Zuma a adressé des critiques féroces à l'actuel président Cyril Ramaphosa, l'homme qui a déjà été son vice-président. Cette situation a accru les tensions autour d'une élection qui était déjà considérée comme la plus importante du pays depuis 30 ans.

Les autorités sud-africaines ont appris à prendre au sérieux l'influence de M. Zuma après son incarcération en 2021, suivie d'une semaine d'émeutes, de pillages et d'incendies dans certaines régions du pays le plus avancé d'Afrique, qui ont fait plus de 350 morts. Il s'agit de l'une des pires violences que l'Afrique du Sud ait connues depuis la fin de l'apartheid.