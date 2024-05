Afrique du Sud : l’eau au centre du débat électoral

À Hammanskraal, dans la province de Gauteng en Afrique du Sud, les défis quotidiens coexistent avec une atmosphère électorale tendue alors que les citoyens se préparent pour les élections nationales à venir.

La lutte quotidienne commence tôt à Hammanskraal. À 8h30, une file de résidents se forme pour remplir des seaux d'eau potable provenant d'un réservoir fourni par une agence humanitaire.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'une communauté rurale éloignée, mais d'un quartier périphérique de la capitale économique la plus avancée d'Afrique. Hammanskraal se trouve à peine à 50 kilomètres des bâtiments gouvernementaux de Pretoria.

Les problèmes de Hammanskraal — manque d'eau potable, pénurie de logements adéquats et chômage élevé — sont le reflet des difficultés qui touchent des millions de Sud-Africains. Ce climat de mécontentement pourrait provoquer le plus grand changement politique en 30 ans lors des élections nationales de la semaine prochaine.

L'ANC en péril

Le Congrès national africain (ANC), autrefois dirigé par Nelson Mandela, est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. Cependant, la pauvreté persistante, l'échec des services gouvernementaux dans de nombreuses régions et un taux de chômage national vertigineux de 32 % qui affecte principalement la majorité noire du pays sont perçus comme les principales raisons de la perte de soutien du parti au pouvoir.

Les sondages récents montrent un soutien au ANC inférieur à 50 % — et même aussi bas que 40 % — suggérant qu'il pourrait perdre sa majorité parlementaire pour la première fois.

"Je vote depuis 30 ans, mais je ne vois pas de différence", a déclaré Linda Mampuru, qui vit dans le quartier de Bridgeview à Hammanskraal. Pour pallier le manque d'eau, Mampuru s'est connectée illégalement à une source municipale pour pouvoir au moins faire la lessive. Elle ne fait cependant pas confiance à cette eau pour boire ou cuisiner.

Un pays à la croisée des chemins

Hammanskraal représente également le tableau politique complexe qui émerge en Afrique du Sud. Bien que beaucoup s'attendent à ce que le ANC passe sous la barre des 50 % des voix en raison des frustrations, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), ne semble pas en bénéficier de manière significative. Au lieu de cela, les électeurs sud-africains se tournent vers une multitude de partis différents, dont beaucoup sont nouveaux, pour trouver des réponses. Selon la commission électorale indépendante, 70 partis politiques sont enregistrés pour participer à l'élection nationale.

Les Sud-Africains votent pour des partis politiques lors de leurs élections. Les partis obtiennent ensuite des sièges au Parlement en fonction de leur part des voix, et les législateurs élisent le président. Le paysage politique changeant pourrait conduire à un gouvernement de coalition pour la première fois, inaugurant une nouvelle ère.

Esprit de résilience

Alors que les habitants de Hammanskraal avancent péniblement jusqu'au réservoir d'eau pour obtenir leur ration quotidienne, la route est jonchée d'affiches électorales. L'année dernière, une épidémie de choléra a tué plus de 30 personnes après que la maladie transmise par l'eau a contaminé l'approvisionnement de la région.

Malgré ces défis, il y a un sentiment d'espoir et de résilience parmi les habitants. Kaizer Letswalo, un autre résident de Bridgeview, déclare : "Je vais soutenir un nouveau parti politique. Je voterai pour eux car je pense qu'ils pourront nous aider. Si cela échoue, je serai déçu. Ces autres partis politiques nous ont toujours fait des promesses, mais après les élections, ils nous tournent le dos. Ce nouveau parti pourrait peut-être nous apporter de la chance."

La situation à Hammanskraal est un microcosme des défis plus larges auxquels l'Afrique du Sud est confrontée. Alors que le pays se prépare pour des élections cruciales, les attentes et les espoirs des citoyens comme Linda Mampuru et Kaizer Letswalo reflètent un désir ardent de changement et d'amélioration. Le résultat de ces élections pourrait bien déterminer l'avenir de la nation arc-en-ciel.