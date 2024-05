El Niño aggrave la crise climatique et l'insécurité alimentaire

Le phénomène climatique El Nino qui exacerbe les effets de la crise climatique au niveau mondial, entraine des sécheresses, des inondations et des cyclones tropicaux plus fréquents et plus intenses.

Ces modifications significatives des schémas météorologiques ont un impact sévère sur l’agriculture dont dépend notamment 70% de la population d’Afrique australe pour sa subsistance. La région a connu de graves conditions de sécheresse, ce qui a plongé des millions de personnes dans la faim.

Le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déclaré des urgences nationales en raison de la sécheresse. Près de cinq millions de personnes dans les pays les plus touchés ont besoin d'aide.

_"Parmi les trois principaux facteurs de la faim, à savoir les conflits, les chocs économiques et les extrêmes climatiques, la dimension climatique est celle qui peut être prédite de la manière la plus fiable, et cela vaut également pour les sécheresses et les inondations liées à El Niño. Nous avons donc ce qu'il faut pour prévoir ces événements dommageables. Nous avons ce qu'il faut pour protéger les vies avant qu'elles n'aient besoin d'être sauvées. Ce que nous devons faire, c'est rendre ces systèmes et ces processus accessibles et disponibles, y compris dans les contextes fragiles où les gens sont généralement déconnectés de ces services.", a expliqué_Gernot Laganda, directeur, Climat et résilience, Programme alimentaire mondial (PAM).

Dans d'autres régions, le phénomène climatique El Niño a contribué à de fortes pluies et à des inondations soudaines, touchant près de 850 000 personnes au Kenya, en Somalie, au Burundi et en Tanzanie.

Les récoltes ont été détruites, le bétail est mort et des personnes ont été déplacées.

Alors que le cycle climatique devrait s'achever vers la mi-2024 et passer à des conditions neutres, les effets sur les cultures et les moyens de subsistance devraient persister pendant des mois, et des effets supplémentaires sont attendus avec l'arrivée potentielle de La Niña, la phase de refroidissement du phénomène climatique.