Naufrage de migrants en Méditerranée : 9 Égyptiens acquittés en Grèce

En Grèce, les neuf Égyptiens, accusés d’être impliqués dans l’un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée, ont été acquittés par la justice.

Peu après l'ouverture du procès à Kalamata ce 21 mai, la Cour a "déclaré que les neuf accusés sont acquittés" et que toutes les charges ont été abandonnées.

Les avocats de la défense et la procureure avaient demandé que la cour se déclare incompétente, car le naufrage, intervenu dans la nuit du 13 au 14 juin 2023, s’est déroulé en dehors des eaux territoriales grecques, à 87 km, au large de Pylos.

Les suspects, placés en détention provisoire depuis onze mois, ont laissé éclater leur joie à l'annonce de la décision.

Les neuf Égyptiens, accusés "d'appartenance à une organisation criminelle" et "d'homicide par négligence", encouraient la prison à perpétuité. La justice grecque leur reprochait également d'"avoir facilité l’entrée illégale de migrants sur le territoire".

L’affaire concerne le naufrage de l'Adriana, un chalutier parti de Libye avec plus de 700 migrants à bord, en juin 2023. Avec plus de 500 morts, ce drame est l’un des naufrages les plus meurtriers survenus en Méditerranée. Cent quatre migrants, dont les neufs Egyptiens acquittés, ont survécu au naufrage de l'Adriana.

Avant l'ouverture du procès, des policiers et des groupes de défense des droits de l'homme se sont affrontés devant le tribunal de Kalamata.