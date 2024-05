Égypte : Sameh Choukry en Grèce pour parler coopération et immigration

Les ministres des Affaires étrangères de la Grèce et de l’Égypte ont présenté lundi leurs condoléances à l’Iran pour la perte du président et du ministre des Affaires étrangères du pays dans un accident d’hélicoptère.

"Je voudrais exprimer mes condoléances au gouvernement iranien et au peuple iranien pour la perte du président et du ministre des Affaires étrangères du pays", a déclaré le ministre grec des Affaires étrangères, Giorgos Gerapetritis, après un entretien à Athènes avec son homologue égyptien, Sameh Choukry.

« Chaleureuses condoléances au nom de la Grèce et du gouvernement grec », a déclaré Gerapetritis.

Choukry a également présenté ses condoléances au peuple iranien.

"Si Dieu le veut, les familles des victimes trouveront patience et réconfort", a-t-il déclaré.

La Grèce et l'Égypte entretiennent des relations chaleureuses et Choukry était dans la capitale grecque pour discuter d'une série de questions, notamment la migration, la coopération dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation et de la culture, ainsi que des questions régionales, notamment la guerre à Gaza.

Concernant la migration, Shoukry a noté qu'aucun bateau transportant des migrants n'avait quitté les côtes égyptiennes à destination des pays européens depuis plusieurs années, et a salué le renforcement du maintien de l'ordre par les autorités égyptiennes.

Gerapetritis a déclaré que la Grèce et l'Egypte cherchaient des moyens communs pour lutter contre la migration illégale, notamment en examinant les voies légales actuelles de migration.

Les deux pays ont déjà conclu des accords permettant aux ressortissants égyptiens de travailler en Grèce dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de la construction.