Côte d'Ivoire : vers une harmonisation des fonds routiers à l'AFERA

**Les représentants de 35 pays africains sont réunis à Abidjan du 14 au 16 mai pour la 21ème Assemblée générale de l’Association des Fonds d’Entretien Routier Africains (AFERA). Au cœur des débats : la nécessité de standardiser les fonds d'entretien routier pour garantir un réseau routier de qualité à travers le continent. **

L'objectif de cette assemblée est de doter chaque pays d'un organisme étatique de gestion des fonds d'entretien routier répondant aux normes internationales. Une action collective est prônée pour élever les standards du réseau routier africain, garantissant ainsi la sécurité et la fluidité des déplacements à travers le continent.

Esaïe Moussa Aubin, président de l'AFERA, souligne : "Il s'agit d'adopter une approche similaire à celle de la Côte d'Ivoire, en proposant une norme africaine au niveau de l'Union Africaine pour tous les pays membres. Cela permettrait d'assurer que chaque pays dispose d'un fond d'entretien routier conforme aux standards internationaux."

La Côte d'Ivoire, avec un investissement de plus de 3000 milliards de francs CFA pour un réseau routier linéaire de 82 000 km, est citée en exemple. Elle se distingue comme l'un des rares pays africains à disposer d'un vaste réseau routier.

Robert Beugré Mambé, Premier Ministre de la Côte d'Ivoire, affirme : "Notre réseau routier comprend 5000 km de voiries urbaines et un peu plus de 200 000 km de routes rurales non classées, représentant ainsi 40% de celui de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire dispose ainsi d'une des plus fortes couvertures de la sous-région."

Face aux défis de la rareté des ressources financières et du changement climatique, qui affectent considérablement la durée de vie des routes, les recommandations opérationnelles de cette rencontre sont attendues pour permettre aux gouvernements d'améliorer qualitativement les indicateurs de gestion du réseau routier.