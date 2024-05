Kenya : clôture de la conference de la société civile de l'ONU

La toute première conférence de la société civile des Nations Unies organisée en Afrique s'est achevée vendredi 10 mai à Nairobi, en entendant des appels à des conversations « audacieuses et honnêtes » entre les gouvernements et la société civile pour faire avancer une vision commune d'un multilatéralisme revigoré, d'un monde meilleur et d'un monde plus brillant. avenir pour tous.

Lors de la séance de clôture de la Conférence de la société civile des Nations Unies 2024 dans la capitale kenyane, le secrétaire général António Guterres et le président William Ruto ont salué les efforts de la société civile et souligné leurs « contributions indispensables ».

Dans son discours, M. Guterres a déclaré à maintes reprises qu’il avait été témoin de l’énorme impact de la société civile aux quatre coins du monde ; soulager la souffrance, promouvoir la paix et la justice, défendre la vérité et faire progresser l'égalité des sexes et le développement durable, nombre d'entre elles travaillant au péril de leur vie.

Évoquant les conflits actuels – le nombre dévastateur de morts parmi les civils à Gaza, la guerre civile qui fait rage au Soudan et les crises en cours dans les régions du Sahel, des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique – il a promis : "Nous n'abandonnerons pas… faites pression pour la paix, la justice et les droits de l’homme, et je sais que vous n’abandonnerez pas non plus."

Guterres a ensuite souligné que l'implication de la société civile était cruciale pour résoudre les nombreux problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui, notamment pour répondre aux crises, réduire la fracture numérique et revitaliser l'approche collective de la paix et de la sécurité.

« Nous devons être informés par votre savoir-faire de première ligne ; Nous avons besoin de votre attitude positive pour surmonter les obstacles et trouver des solutions innovantes », a expliqué le chef de l'ONU, ajoutant : « Nous avons besoin que vous utilisiez vos réseaux, vos connaissances et vos contacts pour mettre en œuvre des solutions et persuader les gouvernements d'agir. Vos contributions ont été indispensables et je vous en remercie.

Le Secrétaire général a invité la société civile à apporter son énergie aux « Journées d’action » organisées dans le cadre du très attendu Sommet des Nations Unies sur le futur qui se tiendra en septembre prochain et leur a demandé d’inciter leurs gouvernements à exiger des engagements ambitieux lors de cet événement.

"Continuez à travailler avec nous pour construire un monde meilleur", a-t-il conclu.

Pour sa part, le président kenyan William Ruto a souligné l'engagement de son gouvernement en faveur du secteur de la société civile, notant qu'hier, il avait décidé de faire adopter la loi sur l'organisation des services publics dans le pays.

La loi consolide désormais les opérations de la société civile dans un régime juridique prévisible, facilitant ainsi le fonctionnement de la société civile, y compris celle de l'extérieur du Kenya.

« Nous sommes déterminés à redynamiser notre programme de développement en exploitant le pouvoir d'organisation et de plaidoyer de la société civile », a-t-il déclaré, tout en soulignant qu'il était évident qu'un travail important restait à faire.

Il n’y a pas de place pour enfermer les autres à l’extérieur : « Le Kenya reste ferme dans son engagement en faveur d’un partenariat solide avec une société civile responsabilisée, pour faire avancer notre quête d’un avenir durable, juste et inclusif. »

Au cours des deux derniers jours, la Conférence de la société civile 2024, qui s'est tenue à l'Office des Nations Unies à Nairobi (UNON), a présenté une multitude de séances d'information, de dialogues interactifs, ainsi que quelque 37 ateliers et 20 coalitions ImPACT.

La conférence a eu lieu avant le Sommet du futur, qui réunira des délégations du monde entier au siège de l'ONU à New York en septembre prochain pour convenir d'une feuille de route d'actions multilatérales audacieuses visant à garantir un monde plus juste, plus sûr et plus durable maintenant et pour les générations à venir.