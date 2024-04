Nigéria : le charbon de bois prisé pour palier au coût du gaz ménager

De nombreux Nigérians cuisinent au charbon de bois pour palier la hausse du prix du gaz de cuisine.

Le Bureau des statistiques du Nigeria indique que le coût du gaz a presque doublé cette année.

Toutefois selon les experts en climatologie, le charbon de bois a un impact négatif sur la santé publique et l'environnement.

"Les choses ne sont pas faciles. Je ne peux pas me tromper en pensant que je peux me permettre d'acheter du gaz maintenant. Au moins, avec le charbon de bois, j'achète par morceaux et cela nous permet de tenir le coup." a révéléHausa Ahmadu Husseini, résident de Jos.

"Les choses sont généralement chères. Je suis heureuse que les gens puissent trouver une alternative dans le charbon de bois." a confié Hausa Ruth Sunday - Vendeuse de charbon de bois.

Selon le Bureau des statistiques du Nigeria, le prix du gaz de cuisine a augmenté de 46 % en février par rapport à l'année précédente, une bouteille de 12,5 kg coûtant désormais environ 20 dollars.

Le Nigeria, bien que producteur de pétrole, exporte son brut et importe la plupart de ses produits raffinés tels que le gaz, ce qui, selon les marchands, fait partie du problème.

"Vous savez ce qu'il faut payer en devises fortes pour que ce produit soit raffiné et ramené chez nous pour la consommation locale. C'est donc l'un des principaux facteurs responsables de la flambée du prix du gaz de cuisine." a expliqué Alfred Mgbejume - Marchand de gaz.

Les experts du changement climatique affirment que l'option du charbon de bois, bien que plus avantageuse pour les budgets familiaux, n'est pas bonne pour la santé publique et qu'elle entraînerait une déforestation continue.

"Nous commençons à voir que les humains, en particulier au Nigéria, se rendent de plus en plus souvent à l'hôpital pour des maladies respiratoires... et nous pouvons relier cela à l'utilisation continue et accrue du charbon de bois et du bois de chauffage... dans les forêts, nous commençons à perdre des espèces, la biodiversité des forêts diminue très rapidement." a indiqué Plangnan Samson Tadin - Activiste du changement climatique.

Les militants écologistes demandent au gouvernement de réparer ses raffineries et de reprendre le raffinage des produits pétroliers pour que les choses s'améliorent.

Le gouvernement affirme qu'il travaille sur les moyens de réparer les raffineries qui sont fermées depuis des années. Les ministres affirment que l'une des raffineries, à Port Harcourt, dans le sud-ouest du pays, devrait commencer à fonctionner avant la fin de l'année.

Mais la réparation des raffineries pourrait prendre beaucoup de temps et de ressources.

Cela signifie que les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du gaz de cuisine continueront à se contenter de ce qu'elles peuvent se permettre pour le remplacer, comme le charbon de bois.