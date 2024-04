Portugal : le président suggère le paiement de réparations pour les erreurs du passé

A l’occasion d'un dîner avec des correspondants étrangers au Portugal, le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa,a déclaré que le Portugal "assume l'entière responsabilité" des erreurs commises par le passé, suggérant le paiement de réparations pour ces crimes, y compris les massacres coloniaux.

"Nous devons payer les coûts. , "Il ne s'agit pas seulement de s'excuser pour ce que nous avons fait, parce que s'excuser est parfois la chose la plus facile à faire, vous vous excusez, vous tournez le dos, et le travail est fait. Non, il s'agit d'assumer la responsabilité, de ce que nous avons fait, en bien ou en mal, dans le passé ", a déclaré le dirigeant portugais.

Cette déclaration du président portugais intervient après que le responsable des droits de l'homme des Nations unies ait joint sa voix à celle des pays d'Afrique et des Caraïbes, pour inviter les pays qui ont joué un rôle dans la traite transatlantique des esclaves, et la colonisation, à répondre aux demandes de réparations.

Entre le milieu du 15e siècle et la fin du 19e siècle, on estime que plus de 12 millions et demi de personnes réduites à l’esclavage furent déportés d’Afrique vers les Amériques et les îles de l’Atlantique. Plus d’un million et demi de personnes périrent durant la traversée.