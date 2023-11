Kenya : pas de ''pardon'' de Charles III pour la colonisation

Alors qu'il débutait sa visite d'État au Kenya mardi, le roi Charles III a qualifié d’inexcusables, les atrocités commises par la colonisation britannique contre les Kényans.

Cependant, les Organisations de défense des droits de l'homme resteront sur leur faim. Charles III n'a pas fait acte de repentance au Kenya comme elles le demandaient.

"Les actes répréhensibles du passé sont la cause de la plus grande tristesse et des regrets les plus profonds. Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre des Kényans alors qu'ils menaient - comme vous l'avez dit aux Nations unies - une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté, et il n'y a aucune excuse à cela. En revenant au Kenya, il m'importe au plus haut point d'approfondir ma propre compréhension de ces torts et de rencontrer certains de ceux dont la vie et les communautés ont été si durement affectées. ", a déclaré Charles III.

L'un des épisodes les plus meurtriers est la révolte des Mau Mau, dont la répression par le pouvoir colonial britannique a fait plus de 10 000 morts entre 1952 et 1960.

En 2013, après des années de procédure, Londres avait accepté de dédommager plus de 5 000 Kényans victimes d'abus pendant l'insurrection. Chacun avait reçu environ 3.000 euros après déduction des frais de justice.