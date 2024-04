La croissance économique de la Chine atteint 5,3%

L'économie chinoise a progressé au premier trimestre de l'année, dépassant les attentes fixées par les analystes.

Le gouvernement a annoncé mardi que la deuxième économie mondiale a connu une croissance annuelle de 5,3 % entre janvier et mars, dépassant les 4,8 % prévus. Par rapport au trimestre précédent, l'économie a progressé de 1,6%.

Cette croissance constitue un soulagement face aux défis posés par la pandémie de COVID-19, qui a ralenti la demande et déclenché une crise immobilière. Les derniers chiffres dressent toutefois un tableau plus positif, avec une production industrielle en hausse de 6,1 % et des ventes au détail en hausse de 4,7 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les investissements fixes dans les usines et les équipements ont également connu une croissance de 4,5 %.

Les analystes attribuent cette forte croissance à une combinaison de politiques gouvernementales visant à stimuler l'économie, à une augmentation des dépenses de consommation pendant les vacances du Nouvel An lunaire et à une augmentation des investissements.

Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la faiblesse potentielle des indicateurs économiques de mars, notamment en ce qui concerne l'activité post-vacances. En outre, la demande extérieure reste incertaine, comme en témoigne la sous-performance notable des exportations en mars.

Loo a noté que le déstockage excédentaire, la normalisation des dépenses des ménages après les vacances et une approche prudente des dépenses publiques et autres mesures de relance affecteront la croissance ce trimestre.

Les décideurs politiques ont dévoilé une série de mesures de politique budgétaire et monétaire alors que Pékin cherche à stimuler l’économie. La Chine s’est fixé un objectif ambitieux de croissance du produit intérieur brut (PIB) d’environ 5 % pour 2024.

Une croissance aussi forte ferait généralement grimper les cours des actions dans la région. Mais mardi, les actions asiatiques ont fortement chuté après le repli des actions à Wall Street.

L'indice Shanghai Composite a perdu 1,4% et le Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,9%. La référence du plus petit marché de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a perdu 2,8 %.

Une croissance plus forte dans la plus grande économie de la région serait normalement considérée comme positive pour ses voisins, qui dépendent de plus en plus de la demande chinoise pour alimenter leur propre économie.