FMI : les perspectives de l'économie mondiale sont meilleures que prévu

Le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses perspectives pour l'économie mondiale cette année, affirmant que le monde semble se diriger vers un « atterrissage en douceur », maîtrisant l'inflation sans trop de difficultés économiques et produisant une croissance régulière, quoique modeste.

Le FMI prévoit désormais une expansion mondiale de 3,2 % cette année, soit une légère hausse par rapport aux 3,1 % qu'il avait prédit en janvier et correspondant au rythme de 2023. Et il prévoit une troisième année consécutive de croissance de 3,2 % en 2025.

Dans ses dernières perspectives, le FMI, une organisation de prêt regroupant 190 pays, note que l'expansion mondiale est alimentée par une croissance étonnamment forte aux États-Unis, la plus grande économie mondiale. Le FMI s’attend à une croissance de l’économie américaine de 2,7 % cette année, soit une amélioration par rapport aux 2,1 % qu’il avait prédit en janvier et une croissance plus rapide qu’une solide expansion de 2,5 % en 2023.

Même si la forte hausse des prix reste un obstacle dans le monde entier, le FMI prévoit que l’inflation mondiale passera de 6,8 % l’année dernière à 5,9 % en 2024 et à 4,5 % l’année prochaine. Dans les seules économies avancées du monde, l'organisation prévoit une baisse de l'inflation de 4,6 % en 2023 à 2,6 % cette année et à 2 % en 2025, réduite par les effets de la hausse des taux d'intérêt.

La Réserve fédérale, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont toutes fortement relevé leurs taux dans le but de ralentir l'inflation à environ 2 %. Aux États-Unis, l’inflation sur un an est passée d’un sommet de 9,1 % à l’été 2022 à 3,5 %. Néanmoins, l'inflation américaine reste constamment supérieure au niveau cible de la Fed, ce qui retardera probablement toute réduction des taux par la banque centrale américaine.

À l’échelle mondiale, on s’attendait généralement à ce que des taux d’emprunt plus élevés provoquent de graves difficultés économiques, voire une récession, y compris aux États-Unis. Mais cela n'est pas arrivé. La croissance et l’embauche ont perduré même si l’inflation a ralenti.

"L'économie mondiale continue de faire preuve d'une résilience remarquable", a déclaré mardi aux journalistes Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI. "La plupart des indicateurs continuent de pointer vers un atterrissage en douceur."

Cependant, Gourinchas a noté que les progrès contre l'inflation semblent avoir été « au point mort » jusqu'à présent cette année et que le rythme d'augmentation des prix des services, tels que les soins de santé et les réparations automobiles, s'est révélé particulièrement tenace.

Même si l’économie mondiale fait preuve d’une résilience inattendue, elle n’est pas vraiment forte. De 2000 à 2019, la croissance économique mondiale a été en moyenne de 3,8 %, soit bien plus que les 3,2 % prévus par le FMI pour cette année et l’année prochaine. Les perspectives de croissance mondiale sont freinées par le maintien de taux d'intérêt élevés, ainsi que par la lenteur des gains de productivité dans une grande partie du monde et le retrait de l'aide économique gouvernementale mise en place pendant la pandémie.

Le FMI prévient que l’expansion économique pourrait être perturbée par les effets négatifs persistants de la hausse des taux d’intérêt et par les tensions géopolitiques, notamment la guerre à Gaza, qui risquent de perturber le commerce et d’augmenter les prix de l’énergie et d’autres prix.

La Chine, deuxième économie mondiale, est aux prises avec l'effondrement de son marché immobilier, la baisse de la confiance des consommateurs et des entreprises et la montée des tensions commerciales avec d'autres grandes nations. Le FMI s’attend à ce que l’économie chinoise, qui générait autrefois régulièrement une croissance annuelle à deux chiffres, ralentisse de 5,2 % en 2023 à 4,6 % en 2024, puis à 4,1 % l’année prochaine.

Mais mardi, Pékin a annoncé que l'économie chinoise avait connu une croissance plus rapide que prévu au cours des trois premiers mois de l'année, alimentée par des politiques destinées à stimuler la croissance et à renforcer la demande. L'économie chinoise a connu une croissance annuelle de 5,3 % entre janvier et mars, dépassant les prévisions des analystes d'environ 4,8 %, selon les données officielles. Par rapport au trimestre précédent, l'économie a progressé de 1,6%.

L'économie japonaise, la quatrième au monde, après avoir perdu la troisième place au profit de l'Allemagne l'année dernière, devrait ralentir de 1,9% l'an dernier à 0,9% en 2024.

Parmi les 20 pays qui utilisent l'euro, le FMI s'attend à une croissance de seulement 0,8 % cette année, soit une croissance faible mais double de l'expansion de la zone euro en 2023. Le Royaume-Uni devrait connaître des progrès économiques lents, avec une croissance passant de 0,1 % l’année dernière à 0,5 % en 2024 et à 1,5 % l’année prochaine.

Dans le monde en développement, l'Inde devrait continuer à dépasser la Chine, même si l'expansion de la cinquième économie mondiale ralentira, passant de 7,8 % l'année dernière à 6,8 % cette année et 6,5 % en 2025.

Le FMI prévoit une accélération régulière mais lente de la croissance en Afrique subsaharienne – de 3,4 % l’année dernière à 3,8 % en 2024, puis à 4,1 % l’année prochaine.

En Amérique latine, les économies du Brésil et du Mexique devraient connaître un ralentissement jusqu’en 2025. Le Brésil sera probablement entravé par des taux d’intérêt élevés et le Mexique par des coupes budgétaires gouvernementales.