Jeux Olympiques de Paris 2024 : neuf pistes de course originales

Les neuf pistes de course des Jeux olympiques de Paris 2024 seront violettes, du jamais vu dans l'histoire olympique.

A l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, les aménagements se porusuivre pour accueillir les athlètes.

Pour cette nouvelle édition, la société italienne MONDO qui a déjà travaillé sur la piste de Rio 2016 et la piste rouge vif de Tokyo 2021, a décidé de créer une piste d'athlétisme violette cette année.

"L'une des innovations est la couleur que vous pouvez voir derrière moi avec cette couleur violette, cette couleur rose. Avec le violet de cette piste, c'est vraiment un marqueur que nous voulions avoir. C'est l'une des couleurs des jeux, avec le bleu, le vert et le violet. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous de chercher à mettre ces pistes en adéquation avec la qualité du stade, avec quelque chose de beau mais aussi d'efficace. Parce que la piste, le caoutchouc lui-même est d'une qualité parfaite. La meilleure qualité." a déclaré Alain Blondel, directeur de l'athlétisme et du para-athlétisme de Paris 2024 et ancien athlète.

Pour ce faire, 1 800 pots de colle seront étalés à la main et plus de 1 000 rouleaux de matériaux de revêtement seront mis à disposition.

Les travaux ont commencé début janvier et devraient s'achever fin mai. Le stade sera alors prêt à accueillir la première épreuve d'athlétisme qui s'y déroulera le 2 août.

La rénovation du Stade de France pour les Jeux olympiques de Paris a débuté en 2021.