La Turquie se joint à la plainte pour génocide contre Israël

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a annoncé que la Turquie se joindrait officiellement à l'action en justice intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice.

Lors d'une conférence de presse conjointe à Ankara avec son homologue indonésienne Retno Marsudi, M. Fidan a précisé que la Turquie déposerait une demande officielle d'intervention dans cette affaire.

Il a souligné l'importance de cette initiative pour faire avancer la procédure devant la Cour internationale de justice dans la direction de la justice et du respect du droit international.

« Aujourd'hui, nous avons présenté les résultats de nos évaluations à notre estimé président et, conformément à la décision politique prise, je voudrais annoncer ici pour la première fois que nous, en tant que Turquie, avons décidé d'intervenir formellement dans l'affaire juridique déposée par l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan.

L'Afrique du Sud accuse Israël d'avoir violé la convention sur le génocide lors de son offensive militaire contre le Hamas et a saisi la CIJ en conséquence. Israël rejette fermement ces allégations et insiste sur le fait que sa campagne militaire à Gaza visait à se défendre contre les attaques du Hamas.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué les actions d'Israël, qualifiant ses actions de crimes de guerre et de génocide. Il a également réaffirmé le soutien de la Turquie au peuple palestinien et à sa lutte pour la justice et la dignité. Toutefois, Israël considère le Hamas comme une organisation terroriste et affirme agir légitimement pour assurer la sécurité de ses citoyens.