Expulsions au Rwanda : un premier demandeur d'asile arrive à Kigali

Un demandeur d'asile débouté au Royaume-Uni est arrivé volontairement au Rwanda, a déclaré un responsable.

L'homme, dont la nationalité n'a pas été révélée, n'est pas arrivé dans le cadre de l'accord controversé visant à expulser vers le Rwanda les migrants qui entrent illégalement au Royaume-Uni, a déclaré Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement, à l'Associated Press mercredi.

"Nous l'avons reçu hier et nous nous occupons de lui", a-t-il déclaré. "Dans quelques jours, le demandeur d'asile nous fera part de son souhait de rester au Rwanda ou d'aller ailleurs."

Les autorités rwandaises évalueront son statut et prendront une décision en conséquence.

La semaine dernière, le Parlement britannique a approuvé une loi autorisant les expulsions vers le Rwanda, malgré les critiques des groupes de défense des droits de l'homme qui estiment que ce plan est inhumain et illégal.

Bien qu'aucun vol n'ait encore eu lieu dans le cadre de cette politique, le gouvernement britannique a déclaré mercredi qu'il avait rassemblé le premier groupe de migrants qu'il prévoit d'expulser cet été.

Cette loi, connue sous le nom de Safety of Rwanda Bill, fait suite à une décision de la Cour suprême du Royaume-Uni qui a bloqué les vols d'expulsion parce que le gouvernement ne pouvait pas garantir la sécurité des migrants envoyés au Rwanda. Après avoir signé un nouveau traité avec le Rwanda pour renforcer la protection des migrants, le gouvernement a proposé une nouvelle législation déclarant que le Rwanda est un pays sûr.

Kemi Badenoch, secrétaire britannique aux Affaires et au Commerce, a déclaré que le demandeur d'asile qui a choisi de partir montre que le Rwanda est un pays sûr pour les personnes expulsées.

"Nous devrions le clamer haut et fort, car l'un des principaux arguments avancés à propos de ce programme était que le Rwanda n'était pas un pays sûr, et en fait, des gens se portent volontaires pour y aller", a déclaré Kemi Badenoch à Times Radio. "Je connais des gens qui y vont en vacances, beaucoup de gens y sont allés".

L'expulsé aurait été payé 3 750 dollars pour partir. M. Badenoch a déclaré à Sky News qu'il n'existait pas "d'option gratuite" pour le contrôle des frontières.

Le gouvernement britannique espère que les expulsions dissuaderont les migrants qui risquent leur vie sur des bateaux gonflables qui prennent l'eau dans l'espoir de pouvoir demander l'asile une fois qu'ils auront atteint la Grande-Bretagne.

Ce plan a été condamné par l'agence des Nations unies pour les réfugiés et par le Conseil de l'Europe.

Certains groupes de défense des droits de l'homme estiment que pour mettre un terme à ce trafic, il faut que les pays travaillent ensemble pour offrir des itinéraires sûrs et légaux aux migrants, et non que des pays comme la Grande-Bretagne érigent des barrières et confient leur problème à d'autres. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré la semaine dernière que les vols d'expulsion commenceraient en juillet.