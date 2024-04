Centrafrique : première visite officielle d'un président kenyan

Le Président du Kenya, William Ruto, a effectué une visite de travail de 24 heures en République Centrafricaine, samedi. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d’État kényan dans ce pays.

« Je le remercie vraiment très sincèrement de cette visite, qui vraiment honore la République Centrafricaine et qui ouvre de bonnes perspectives pour la coopération entre nos deux pays. De mémoire, je pense que c’est la première fois qu’un Président Kényan foule ce sol de la République Centrafricaine et je pense que ce n'est pas la dernière fois ». A déclaré le Faustin Achange Touadéra, Président de la RCA.

En compagnie de son épouse, le Président Ruto a loué les efforts de son homologue Faustin Achange Touadéra pour un retour progressif de la paix en République Centrafricaine.

« Sous votre leadership, on a pu voir la stabilité, on a vu la paix et nous sommes témoin du progrès en cours. Pour ces raisons, Monsieur le Président, je vous félicite au nom de toutes les populations de notre région et vous avez mon soutien ». A affirmé le Président William Ruto du Kenya.

Les pays prévoient de mettre à profit cette visite inédite pour une nouvelle coopération axée sur le partage de technologie, puis un soutien énergétique du Kenya à la République Centrafricaine.

« Cette première visite historique et inaugurale ouvre une grande porte pour nos deux nations d’exploiter les possibilités qui existent entre le Kenya et la République Centrafricaine. Et vous l’avez si bien dit, nous avons un potentiel énorme en agriculture et je suis d’accord avec vous que nos agriculteurs vont travailler main dans la main, nous ferons venir des experts en agriculture ici pour travailler avec vos agriculteurs, nous allons travailler dans le domaine du transfert des technologies ». A Ajouté, le Président Ruto

Après Bangui, William Ruto était attendu à Kigali au Rwanda pour la commémoration des 30 ans du génocide rwandais.