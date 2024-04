Zambie : une Américaine de 80 ans tuée dans une attaque d'éléphant

Un éléphant mâle a chargé un camion dans lequel une Américaine de 80 ans se trouvait avec d'autres touristes lors d'un safari dans un parc national zambien, renversant le véhicule et la tuant, a déclaré une société de safari.

L'attaque a blessé cinq autres personnes le 30 mars dans le vaste parc national de Kafue, qui couvre 22 400 kilomètres carrés et constitue l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique.

Selon la société de safari Wilderness, l'éléphant mâle "agressif" a foncé de manière inattendue sur le camion, qui transportait six clients et un guide lors d'une excursion matinale dans des zones sauvages.

On ne sait pas exactement ce qui a contrarié l'éléphant. Mais dans une vidéo qui a largement circulé sur Internet, on voit le pachyderme charger de manière menaçante le véhicule des touristes à travers le terrain broussailleux. On entend un homme crier "hey hey hey", dans des efforts apparents mais vains pour le faire fuir. L'animal atteint le camion et le renverse en utilisant son coffre.

Une autre touriste a été grièvement blessée et transportée par hélicoptère en Afrique du Sud pour y être soignée, tandis que les autres ont été traités pour des blessures mineures, a indiqué la compagnie.

"Il s'agit d'un incident dévastateur pour toutes les personnes impliquées et nous faisons de notre mieux pour soutenir la famille et toutes les personnes concernées", a déclaré Tarryn Gibson, responsable de la communication de la société de safari, à l'Associated Press jeudi. Elle n'a pas identifié la touriste tuée et a déclaré que sa famille souhaitait préserver sa vie privée. La compagnie a également demandé aux gens de ne pas partager la vidéo de l'attaque en ligne.

Bien que de nombreux parcs animaliers d'Afrique australe regorgent d'animaux dangereux tels que des éléphants et des lions, de tels incidents sont rares, même s'ils entraînent parfois des conséquences fatales en raison de l'imprévisibilité des animaux sauvages.

Keith Vincent, directeur général de la société de safari, a déclaré que le terrain accidenté minimisait les chances de fuite.

"Nos guides sont tous extrêmement bien formés et expérimentés, mais malheureusement, dans ce cas précis, le terrain et la végétation étaient tels que la route du guide s'est trouvée bloquée et qu'il n'a pas pu mettre le véhicule hors d'état de nuire assez rapidement", a-t-il déclaré.