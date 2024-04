Le président Diomaye Faye entame son mandat à la tête du Sénégal

Le Sénégal a investi Bassirou Diomaye Faye en tant que nouveau président mardi, après son élection dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars. Une victoire qu’il présente comme celle du Sénégal dans son ensemble.

A 44 ans, Bassirou Diomaye Faye devient le plus jeune chef de l’Etat de l’histoire de son pays. Dans son discours inaugural, le successeur de Macky Sall, a pris l’ampleur de la mission qui l’attend. ‘’ Les résultats sortis des urnes expriment le désir de changement des populations’’, a-t-il reconnu.

Alors qu'il promet ‘’ un projet fédérateur’’ basé entre autres sur ‘’ la promotion du culte du travail afin de conduire son pays vers le progrès.

L’indépendance de la justice et la consolidation de la démocratie font aussi partie des sujets évoqués par le ‘’ PR5’’ sénégalais dans son discours inaugural.

Discours décliné en présence notamment des chefs du Ghana, de la Guinée, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Nigeria. Le mauritanien Mohamed Ould El-Ghazaouani, par ailleurs président en exercice de l’union africaine a aussi fait le déplacement de Dakar.

Deux femmes au palais

Musulman pratiquant originaire d'une petite ville, Faye a deux épouses. Avant l'élection, il a publié une déclaration de patrimoine pour faire preuve de transparence et a appelé les autres candidats à faire de même. Cette déclaration fait état d'une maison à Dakar et de terrains situés en dehors de la capitale et dans sa ville natale. Ses comptes bancaires totalisent environ 6 600 dollars.