Sénégal : l'investiture de Diomaye Faye acclamée par ses partisans

Dans un moment de célébration et d'enthousiasme, les partisans de Bassirou Diomaye Faye se sont rassemblés au Centre International de Conférences Abdou Diouf à Diamniadio, aux abords de Dakar, en prévision de son investiture en tant que cinquième président du Sénégal ce mardi.

La victoire électorale de Faye fait suite à une période de troubles, avec des manifestations meurtrières dans les rues de Dakar en février, consécutives à la tentative de l'ancien président Macky Sall de retarder les élections. Cependant, la Cour Constitutionnelle a contraint Sall à permettre la tenue des élections, qui ont eu lieu le 24 mars.

Parmi ceux qui ont attendu avec impatience ce changement de leadership se trouve Seynabou Diop, dont le fils a été tué lors des manifestations. Elle exprime l'espoir que cette nouvelle administration apportera un soulagement et justice pour les familles endeuillées.

Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans, est maintenant le plus jeune président élu démocratiquement en Afrique et le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Il a suscité un grand espoir parmi la jeunesse sénégalaise, qui voit en lui un changement par rapport à une classe politique jugée déconnectée de leurs aspirations.

L'inauguration de Faye, qui a remporté une victoire surprise dès le premier tour avec 54% des voix, marque un tournant historique pour le Sénégal. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un candidat de l'opposition accède au pouvoir avec un tel soutien populaire.

Avec le mandat de Macky Sall prenant fin le 2 avril, cette inauguration intervient à un moment crucial pour le pays, symbolisant un nouveau chapitre dans son histoire politique.