Ramadan : des milliers d'Ethiopiens réunis pour le grand Iftar annuel

Dans un élan de ferveur communautaire, les musulmans éthiopiens se sont réunis en masse dans la capitale du pays, Addis-Abeba, pour célébrer le Grand Iftar annuel.

Cet événement emblématique, où les fidèles rompent leur jeûne pendant le mois sacré de Ramadan, a rassemblé des milliers de personnes de toutes les strates de la société.

Les festivités ont débuté avec des préparatifs tout au long de la journée de mercredi, culminant avec le partage d'un repas communautaire le jeudi soir. Cette tradition, qui remonte à des décennies, incarne l'esprit de solidarité et de partage qui caractérise le mois saint pour les musulmans du monde entier.

L'ampleur de la participation cette année témoigne de la popularité croissante de l'événement, qui a attiré des membres de la communauté ainsi que des personnalités éminentes, des responsables gouvernementaux et des leaders religieux. Parmi les participants se trouvaient également des personnes de toutes confessions, soulignant ainsi le caractère inclusif de cet événement.

Hikma Sani, une jeune participante de 17 ans et coordinatrice bénévole de l'événement, a souligné l'importance de l'esprit de communauté pendant le Ramadan. "En tant que musulmans, nous devrions nous aider mutuellement. Ce Ramadan, aidons nos frères et sœurs dans le besoin. Nos mères et nos pères méritent également notre soutien. Avec l'Aïd qui approche, tendons une main secourable à ceux qui en ont besoin", a-t-elle déclaré.

La date exacte du Grand Iftar de la rue principale dépend de l'observation du croissant de lune, mais elle coïncide souvent avec le 17e jour du mois saint. Cette date revêt une signification particulière pour les musulmans éthiopiens, car elle commémore la victoire historique du VIIe siècle du Prophète Muhammad et de ses disciples lors de la bataille de Badr. Elle marque également le triomphe de l'Éthiopie sur l'armée italienne à Adwa en 1896, un événement où les guerriers musulmans éthiopiens ont combattu avec bravoure tout en observant le jeûne du Ramadan.

Le Grand Iftar de masse offre aux participants une expérience communautaire unique, où ils partagent un repas composé de plats traditionnels éthiopiens tels que le pain injera, les ragoûts et les légumes. Au-delà de la nourriture, les participants se réunissent pour partager des prières, des réflexions et des moments de convivialité.

Pour Fuad Muhdin, un journaliste et père de deux enfants, qui a assisté à l'événement à quatre reprises, le Grand Iftar est bien plus qu'un simple repas. "L'atmosphère paisible année après année témoigne de l'amour de la communauté musulmane pour la paix", a-t-il déclaré.

En réunissant des milliers de personnes autour d'un repas, le Grand Iftar de la rue principale est non seulement un moment de célébration religieuse, mais aussi un symbole d'harmonie interconfessionnelle et de coexistence pacifique en Éthiopie.