ONU : le monde a gaspillé 19% de sa nourriture produite en un an

Le nouveau rapport sur l’indice de gaspillage alimentaire du Programme des Nations Unies pour l’environnement a indiqué que 19 % de la nourriture produite dans le monde en 2022 était gaspillée.

19% c’est environ 1.05 milliard de tonnes métriques de nourriture gaspillée alors que 783 millions de personnes sont continuellement confrontées à la faim dans le monde.

Actuellement de nombreux endroits font face à des crises alimentaires de plus en plus graves. La guerre entre Israël et le Hamas et la violence en Haïti ont aggravé la crise, les experts estimant que la famine est imminente dans le nord de la bande de Gaza et qu'elle approche en Haïti.

Le rapport est rédigé conjointement par le PNUE et le Programme d'action pour les déchets et les ressources (WRAP), une organisation caritative internationale.

Les chercheurs ont analysé les données nationales relatives aux ménages, à la restauration et aux détaillants constatant que chaque personne gaspille environ 79 kilogrammes de nourriture par an, ce qui équivaut à au moins un milliard de repas gaspillés chaque jour dans le monde.

Le rapport précise que les différences entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu en ce qui concerne les déchets alimentaires ménagers par habitant étaient étonnamment faibles.

Ce rapport qui suit les progrès réalisés par les pays pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030, a été publié mercredi.

Il indique que de nombreux gouvernements, groupes régionaux et industriels ont recours à des partenariats public-privé pour réduire le gaspillage alimentaire et sa contribution au stress climatique et hydrique.

C’est notamment le cas au Kenya où des organisations à but non lucratif comme Food Banking Kenya œuvre à la redistribution des denrées alimentaires y compris le don des excédents alimentaires aux banques alimentaires et aux organisations caritatives.